Líderes Mundiais Reúnem-se no Ruanda para Assinalar o30º Aniversário do Genocídio contra os Tutsi

KIGALI, Rwanda, 7 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Os líderes mundiais do passado e do presente reuniram-se em Kigali, no Ruanda, para recordar as vítimas do genocídio de 1994 contra os Tutsi. Estiveram presentes mais de uma dezena de atuais e antigos Chefes de Estado. Juntaram-se ao Presidente Paul Kagame para depositar coroas de flores e acender a chama comemorativa no Memorial do Genocídio de Kigali e, em seguida, participaram na cerimónia nacional na BK Arena, que assinalou o início oficial do Kwibuka30. Kwibuka significa "recordar" em Kinyarwanda (a língua nacional do Ruanda).

President Paul Kagame and First Lady Jeannette Kagame light the flame of Remembrance at Kigali Genocide Memorial. April 7, 2024 - Kigali, Rwanda

Para ver a notícia em multimídia, clique em: https://www.multivu.com/players/uk/9260351-world-leaders-gather-rwanda-30th-anniversary-genocide-against-tutsi/

A 7 de abril de 1994, foi desencadeado um genocídio contra a minoria tutsi do Ruanda, que causou mais de um milhão de mortos em apenas 100 dias, à vista de todo o mundo. Uma força mínima de manutenção da paz das Nações Unidas assistiu ao desenrolar do genocídio, depois de o Conselho de Segurança ter decidido retirar a maior parte das forças de manutenção da paz.

Quatro memoriais do genocídio ruandês, recentemente inscritos como património mundial da UNESCO, serão iluminados todas as noites durante a semana de comemoração. Em sinal de solidariedade internacional, monumentos emblemáticos de cidades de todo o mundo serão iluminados com as cores da bandeira do Ruanda, no âmbito de uma iniciativa conjunta do Ruanda e da UNESCO.

O aniversário histórico deste ano é uma oportunidade para os ruandeses e o resto do mundo homenagearem as vítimas, confortarem os sobreviventes e refletirem sobre o percurso de recuperação, reconciliação e resiliência do Ruanda, com a unidade nacional no centro da estabilidade e do progresso do país.

O Presidente Kagame, falando sobre a experiência do Ruanda, afirmou "No Ruanda, virámos a página, mas a mesma ideologia que justificou o genocídio contra os Tutsi continua viva e de boa saúde na nossa região. E assistimos à mesma indiferença por parte do mundo em geral que em 1994. É como se estas lições custosas se perdessem sempre e ficássemos a olhar cegamente enquanto o mesmo tipo de situação se repete."

A semana comemorativa será encerrada com uma cerimónia no Memorial do Genocídio de Rebero, que homenageia os corajosos funcionários e políticos ruandeses que foram mortos por se oporem ao plano do seu governo de exterminar a população tutsi.

Notas para o editor

Saber mais sobre Kwibuka

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2380911/Kwibuka_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2379424/Kwibuka_Logo.jpg

FONTE Kwibuka