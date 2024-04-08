世界各國領導人齊聚盧旺達，紀念針對圖西族的種族滅絕 30 週年

1994 年 4 月7日，一場針對盧旺達圖西少數民族的種族滅絕在全世界眾目睽睽之下爆發，在短短 100 天內造成 100 多萬人死亡。在安全理事會決定撤出大部分維和人員之後，一支人數極少的聯合國維和部隊袖手旁觀，眼睜睜地看著種族滅絕事件的發生。

最近被聯合國教科文組織列為世界遺產的四座盧旺達種族滅絕紀念碑將在紀念週期間每晚亮燈。作為盧旺達-教科文組織聯合倡議的一部分，世界各地城市的標誌性紀念碑將用盧旺達國旗的顏色點亮，以示國際團結。

今年的歷史性週年日為盧旺達人和世界其他國家提供了一個機會，讓他們緬懷受害者，安慰倖存者，反思盧旺達在國家穩定和進步的核心--民族團結基礎上所走過的恢復、和解和復原之路。

卡加梅總統在談到盧旺達的歷史時說：「我們在盧旺達已經扭轉了局面，但在我們這個地區，為對圖西族的種族滅絕辯護的同一種意識形態依然存在。與 1994 年一樣，我們看到整個世界對此漠不關心。那些昂貴的教訓好像總是被遺忘，我們盲目地盯著類似的悲劇一次又一次發生。」

紀念周結束時將在Rebero種族滅絕紀念碑前舉行儀式，緬懷那些因反對政府消滅圖西族人口的計劃而被殺害的勇敢的盧旺達官員和政治家。

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SOURCE Kwibuka