Liferay obtém certificação ISO 42001 para sistema de gestão de IA, demonstrando seu compromisso com a IA responsável

SÃO PAULO, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Liferay, provedor líder de Digital Experience Platforms (DXPs), anunciou hoje que seu Sistema de Gerenciamento de IA (AIMS) foi certificado pela norma ISO/IEC 42001, tornando a Liferay uma das primeiras empresas globalmente a alcançar a conformidade com este padrão emergente para o gerenciamento responsável de IA.

A norma ISO 42001 estabelece uma estrutura abrangente para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua de sistemas de IA em alinhamento com rigorosos requisitos éticos, legais e sociais. A certificação afirma que o AIMS da Liferay atende às expectativas globalmente reconhecidas para gerenciamento de risco, transparência, segurança e responsabilidade no desenvolvimento e implantação de tecnologias de IA.

A Liferay projetou seu AIMS para garantir práticas de IA responsáveis em todo o ciclo de vida, desde avaliações de risco e impacto até revisões de fornecedores, garantindo transparência, supervisão humana e monitoramento contínuo. A certificação do sistema reflete o compromisso da empresa em construir tecnologias que apoiem a confiança do cliente e se alinhem com a orientação internacional, incluindo o EU AI Act e os padrões globais de proteção de dados.

"Obter a certificação ISO 42001 reforça o compromisso da Liferay com o crescimento ético, sustentável e responsável, que agora estamos aplicando à IA", disse Olga Ernst, Privacy Officer da Liferay. "Em todo o mercado, empresas estão procurando fornecedores que compreendam tanto a promessa da IA quanto a responsabilidade que a acompanha. Esta certificação afirma que nossos sistemas, processos e estruturas de governança estão construídos para o futuro, não apenas para hoje. Ela também garante que nossos clientes possam inovar com confiança, sabendo que as bases de suas iniciativas de IA atendem aos mais altos padrões internacionais."

À medida que as capacidades de IA continuam a avançar, a estrutura AIMS da Liferay estabelece uma abordagem consistente para escalar a IA de forma responsável em todo o seu ecossistema de produtos. O sistema foi projetado para acomodar futuras integrações de IA, dando aos clientes e parceiros confiança na confiabilidade e conformidade das capacidades de IA à medida que evoluem.

A Liferay fornece uma visão geral de seus princípios de IA responsável e estrutura de governança por meio do Liferay Trust Center, que descreve os padrões da empresa para transparência, supervisão humana, robustez, proteção de dados e melhoria contínua.

