LINGLONG TIRE E REAL MADRID ENTRAM EM UMA NOVA ERA DE PARCERIA GLOBAL

YANTAI, China, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Na onda global de integração entre esportes e negócios, a Linglong Tire, uma das principais empresas do setor de pneus na China, anunciou hoje oficialmente uma parceria estratégica com o mundialmente famoso clube de futebol Real Madrid, que se tornou seu parceiro global. Essa colaboração internacional é um passo importante no processo de internacionalização da marca Linglong Tire e também sinaliza que os dois lados explorarão juntos as possibilidades ilimitadas de esportes e negócios no mundo inteiro.

Linglong Tire se torna parceiro global do Real Madrid (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

Como um prestigiado clube de futebol europeu com uma história de mais de um século, o Real Madrid se orgulha de suas notáveis conquistas esportivas, seu profundo patrimônio cultural e de sua vasta base global de fãs, e desfruta de imensa popularidade e influência no mundo inteiro. A Linglong Tire, por sua vez, destaca-se como uma das principais fabricantes de pneus da China, tendo alcançado um sucesso notável no mercado internacional nos últimos anos devido à qualidade excepcional de seus produtos, à inovação tecnológica contínua e à estratégia de desenvolvimento global. Consequentemente, a influência de sua marca tem aumentado continuamente.

Essa colaboração representa não apenas uma poderosa união entre dois gigantes do setor, mas também uma profunda integração entre as culturas oriental e ocidental, entre esportes e espírito empresarial. Através da influência mundial do Real Madrid, a Linglong Tire pretende aumentar ainda mais o reconhecimento e a reputação de sua marca no mercado internacional. Ao mesmo tempo, trará uma experiência de marca mais diversificada e enriquecedora para os torcedores do Real Madrid e entusiastas do esporte no mundo inteiro.

De acordo com o contrato de patrocínio, a Linglong Tire se envolverá profundamente em várias áreas dos eventos e da promoção da marca do Real Madrid, colaborando para criar uma série de atividades de marketing esportivo interessantes empregando modelos de parceria inovadores. As duas partes trabalharão juntas para explorar novos modelos e caminhos para o marketing esportivo, promovendo de forma conjunta a integração profunda e o desenvolvimento do esporte e do comércio.

"Sentimo-nos extremamente honrados por estabelecer uma parceria estratégica com um clube de primeira linha como o Real Madrid", disse Wang Feng, presidente e CEO da Linglong Tire. "Além de comprovar a força da marca Linglong Tire, esse é um novo ponto de partida para nossa internacionalização e desenvolvimento de marca. Temos confiança de que, com nossos esforços conjuntos, alcançaremos um sucesso ainda maior e levaremos mais surpresas aos consumidores do mundo inteiro."

Com o lançamento oficial da colaboração entre a Linglong Tire e o Real Madrid, os dois parceiros embarcam juntos em uma jornada emocionante. No futuro, eles testemunharão juntos suas realizações extraordinárias em seus respectivos campos de atuação e as possibilidades ilimitadas que criaram no âmbito da cooperação esportiva e comercial. Vamos aguardar ansiosamente que essa parceria entre setores brilhe ainda mais!

