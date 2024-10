LINGLONG TIRE ET LE REAL MADRID ENTAMENT UNE NOUVELLE ÈRE DE PARTENARIAT MONDIAL

YANTAI, Chine, 3 octobre 2024 /PRNewswire/-- Dans la vague mondiale d'intégration du sport et des affaires, Linglong Tire, une entreprise leader de l'industrie du pneu en Chine, a officiellement annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec le club de football de renommée mondiale Real Madrid, devenant ainsi son partenaire mondial. Cette collaboration transfrontalière marque une étape importante dans le processus d'internationalisation de la marque Linglong Tire et indique également que les deux parties exploreront ensemble les possibilités illimitées du sport et des affaires dans le monde entier.

Le Real Madrid, prestigieux club de football européen dont l'histoire s'étend sur plus d'un siècle, peut se targuer de remarquables performances athlétiques, d'un profond héritage culturel et d'une vaste base de supporters, jouissant ainsi d'une popularité et d'une influence immenses dans le monde entier. Linglong Tire, quant à lui, se distingue en tant que leader de l'industrie du pneu en Chine et a connu un succès remarquable sur le marché international ces dernières années grâce à la qualité exceptionnelle de ses produits, à son innovation technologique continue et à sa stratégie de développement mondial. Par conséquent, l'influence de sa marque n'a cessé de se renforcer.

Cette collaboration représente non seulement une union puissante entre deux géants de l'industrie, mais aussi une intégration profonde des cultures orientale et occidentale, du sport et de l'esprit d'entreprise. En tirant parti de l'influence mondiale du Real Madrid, Linglong Tire vise à renforcer la reconnaissance et la réputation de sa marque sur le marché international. En même temps, elle offrira une expérience de marque plus diversifiée et plus enrichissante aux fans du Real Madrid et aux amateurs de sport du monde entier.

Conformément à l'accord de parrainage, Linglong Tire s'engagera à fond dans divers domaines des événements du Real Madrid et de la promotion de la marque, en collaborant à la création d'une série d'activités de marketing sportif passionnantes grâce à des modèles de partenariat novateurs. Les deux parties travailleront ensemble pour explorer de nouveaux modèles et de nouvelles voies pour le marketing sportif, en promouvant conjointement l'intégration et le développement en profondeur du sport et du commerce.

« Nous sommes extrêmement honorés d'établir un partenariat stratégique avec un club de premier plan comme le Real Madrid », a indiqué Wang Feng, président-directeur général de Linglong Tire. « Il s'agit non seulement d'un témoignage de la force de la marque Linglong Tire, mais aussi d'un nouveau point de départ pour notre internationalisation et le développement de notre marque. Nous sommes convaincus que grâce à nos efforts conjoints, nous connaîtrons un succès encore plus grand et apporterons plus de surprises aux consommateurs du monde entier. »

Avec le lancement officiel de la collaboration entre Linglong Tire et le Real Madrid, les deux parties s'embarquent ensemble pour un voyage passionnant. À l'avenir, elles témoigneront conjointement de leurs réalisations exceptionnelles dans leurs domaines respectifs et des possibilités illimitées qu'elles créent dans le domaine du sport et de la coopération commerciale. Attendons avec impatience que ce partenariat intersectoriel brille d'un éclat encore plus grand !

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2520353/image.jpg