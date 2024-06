Livelo inicia campanha de aniversário e planeja mais de 700 ofertas para os clientes juntarem e trocarem pontos

O programa de recompensas promove diversas ações ao longo do mês para os consumidores ganharem mais pontos com compras online e trocarem o saldo acumulado por viagens, produtos e cashback

BARUERI, Brasil , 3 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Livelo, maior empresa de recompensas do país, inicia hoje (03/06) a campanha que celebra o aniversário de oito anos da marca. A companhia preparou mais de 700 ofertas para os clientes otimizarem os gastos do dia a dia através do acúmulo e uso de pontos.

Desde sua fundação, em 2016, o programa lança soluções inovadoras e parcerias especiais para que as pessoas tenham mais benefícios com ações rotineiras e possam viver melhor com pontos. Durante todo o mês de junho, os consumidores poderão aproveitar ofertas incríveis para ganhar mais pontos com compras online em lojas parceiras ou no Shopping Livelo, trocar os pontos por viagens, serviços e produtos com desconto, transferir pontos para os programas de fidelidade de companhias aéreas parcerias e transformar pontos em dinheiro, além de condições especiais na assinatura ou upgrade de plano do Clube Livelo.

Confira as principais ações que começam hoje (03/06):

Transfira pontos Livelo para a Azul e ganhe até 70% de bônus

Os participantes que estão planejando sua próxima viagem podem aproveitar a campanha com o programa de fidelidade da Azul Linhas Aéreas para transferir pontos Livelo e garantir até 70% de pontos bônus na Azul. Até quinta-feira (06/06), os assinantes do Clube Azul que participarem da oferta ganham a bonificação de 70%. Já para os demais clientes, o bônus chega a 40%. Além disso, aqueles que forem membros do Clube Livelo recebem 15% dos pontos transferidos de volta na conta Livelo.

Para aproveitar o benefício é necessário realizar o cadastro no site do programa de fidelidade da Azul e transferir, no mínimo, 1.000 pontos Livelo. O limite para a bonificação é de 300 mil pontos bônus por CPF no programa de fidelidade da Azul, que serão creditados em até 15 dias úteis após o término da campanha, e 100 mil pontos de volta por CPF na Livelo, que serão creditados em até 30 dias corridos após o fim da ação. Veja mais informações aqui.

Clientes do Clube Livelo têm 25% de desconto para viajar para destinos nacionais selecionados

Os membros do Clube Livelo poderão aproveitar o Clube Livelo Week até domingo (09/06) para ter ofertas exclusivas. Dentre as ações promocionais, os assinantes possuem 25% de desconto na troca de pontos por passagens aéreas com destino a Florianópolis, Vitória, Fortaleza, Belém e Goiânia. Para aproveitar a oferta, é necessário usar o cupom SELECIONADOS25 na hora de finalizar a transação. Veja todas as informações aqui.

Ganhe mais pontos Livelo com compras online

Na frente de acúmulo de pontos com compras online em lojas parceiras, a Livelo preparou ótimas ofertas para otimizar os gastos do dia a dia. Até domingo (09/06), os assinantes do Clube Livelo podem juntar 14 pontos por real gasto em compras na Insider Store, mediante o uso do cupom LIVELO. Já os clientes do serviço de assinatura que buscam por roupas esportivas ou acessórios podem ganhar 7 pontos a cada real gasto na New Balance até amanhã (04/06) e 10 pontos por real gasto na Morana até quinta-feira (06/06).

Para garantir a pontuação turbinada é necessário realizar a compra no site da parceria com a Livelo e conferir as regras de cada oferta. Confira as demais campanhas de acúmulo vigentes aqui.

Compre pontos Livelo com desconto

A Livelo também preparou uma ação especial para os participantes que desejam comprar pontos. Até domingo (09/06), os assinantes do Clube Classic, Special, Plus ou Super possuem 54% de desconto para adquirir pontos Livelo, enquanto os membros do Clube Mega ou Top ganham 55% de desconto. A compra é limitada a 300 mil pontos e todos detalhes podem ser encontrados aqui.

Para aproveitar a campanha de Aniversário da Livelo basta entrar no site ou aplicativo do programa de recompensas.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com oito anos de mercado, já possui mais de 45 milhões de clientes e diversas possibilidades para acúmulo e uso de pontos através das centenas de empresas parceiras. O programa permite que os participantes juntem pontos com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de outro programa de fidelidade e com outras soluções, que podem ser encontradas aqui. Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no Shopping Livelo, viagens e serviços no catálogo da companhia, além de serem utilizados para pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras como Amazon Brasil e Decolar, em lojas físicas, como Droga Raia e Pão de Açúcar através do PagStix e na CVC, ou até mesmo transformados em dinheiro com a solução de cashback. Na frente B2B, a empresa auxilia companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo no site ou aplicativo da companhia.

