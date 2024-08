LiveRamp anuncia parceria estratégica com o Grupo L'Oréal no Brasil para personalização de marketing em escala

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A LiveRamp, a principal plataforma de colaboração de dados, e o Grupo L'Oréal no Brasil, gigante global da indústria de beleza, estão expandindo sua parceria para o mercado latino-americano, começando pelo Brasil. Este acordo ajudará a L'Oréal a ampliar sua estratégia de dados primários e simplificar a ativação de marketing em nível global, permitindo campanhas personalizadas em grande escala por meio de múltiplos pontos de contato com seus consumidores.

O Grupo L'Oréal possui uma vasta base de dados de consumidores provenientes de seu e-commerce e do programa de fidelidade Dermaclub. A expansão para o Brasil fortalece a parceria entre as duas empresas, já estabelecida nos EUA, França, Espanha e Reino Unido. Com a tecnologia de identidade centrada na privacidade da LiveRamp, a L'Oréal pode conectar, ativar e medir seus dados de maneira segura e contínua. Isso permite aprimorar a eficácia de suas campanhas de mídia, ativar dados primários onde quer que seus clientes estejam e melhorar a medição, incluindo conversões e vendas.

"A plataforma de colaboração de dados da LiveRamp permitirá ao Grupo L'Oréal no Brasil criar uma visão unificada de seus clientes e ativá-la de forma eficaz em todos os canais, promovendo uma personalização mais precisa e uma estratégia de marketing mais eficiente. Impulsionada por dados primários e essa conectividade de ponta a ponta, a L'Oréal poderá desbloquear uma visão omnicanal da sua estratégia de marketing que não apenas fornece os insights necessários para maximizar o valor de seus investimentos, mas também permite uma conectividade contínua em todo o ecossistema e uma melhor medição", disse Thaissa Gentil, Head of Sales da LiveRamp Brasil.

"Na L'Oréal, utilizamos os dados de uma forma estratégica, o que nos permite um conhecimento holístico e sistemático do nosso consumidor. Investimos em colaboração de dados para ativar nossos dados primários e, assim, fortalecer nossa estratégia de marketing e conexão com a nossa audiência. Temos a missão de sermos a Beauty Tech número 1 do mundo e, para isso, queremos promover uma beleza ultrapersonalizada: beleza para todas as pessoas", diz Helio Omoto, gerente de Data Analytics do Grupo L'Oréal no Brasil.

Por meio desta parceria, a LiveRamp ajudará a L'Oréal a:

Criar uma visão unificada de seus clientes. Com a plataforma da LiveRamp, o Grupo L'Oréal no Brasil poderá construir uma visão omnicanal de seus clientes que aproveite sua vasta quantidade de dados primários, bem como fornecer insights sobre cada ponto de contato do cliente com a marca. A L'Oréal também poderá construir melhor novos públicos, maximizar a colaboração de dados com outras marcas, encontrar audiências semelhantes e mais.

Conectar-se em todo o ecossistema. O Grupo L'Oréal no Brasil poderá ativar de forma contínua em todo o ecossistema global de ponta da LiveRamp, personalizar cada ponto de contato e maximizar o engajamento com suas marcas. A companhia também poderá otimizar o alcance e encontrar públicos relevantes onde quer que estejam online.

Medir e otimizar melhor os resultados de marketing. Ao entender melhor cada cliente e seu engajamento com suas estratégias de marketing, o Grupo L'Oréal no Brasil poderá identificar e eliminar impressões desperdiçadas. Com maior eficiência em seus investimentos em marketing, a empresa poderá alocar seus orçamentos de forma mais eficaz, levando a melhores resultados de negócios.

"Acreditamos que a colaboração de dados será crucial para a L'Oréal entender melhor seus consumidores e suas jornadas, permitindo uma abordagem mais assertiva e eficaz no mercado de beleza", acrescentou Thaissa.

Sobre a LiveRamp

A LiveRamp é a plataforma de colaboração de dados escolhida pelas empresas mais inovadoras do mundo. Líder inovadora em identidade fundamental, a LiveRamp está estabelecendo um novo padrão para construir uma visão conectada do cliente com clareza e contexto incomparáveis, enquanto protege a confiança preciosa da marca e do consumidor. A LiveRamp oferece flexibilidade total para colaborar onde quer que os dados residam, apoiando a mais ampla gama de casos de uso de colaboração de dados — dentro das organizações, entre marcas e em sua rede global de parceiros de alta qualidade.

Centenas de inovadores globais, desde marcas icônicas de consumo e gigantes da tecnologia até bancos de varejo e líderes em saúde, recorrem à LiveRamp para construir valor duradouro para a marca e o negócio, aprofundando o engajamento e a lealdade do cliente, ativando novas parcerias e maximizando o valor de seus dados primários enquanto permanecem na vanguarda das exigências de conformidade e privacidade em rápida evolução. A LiveRamp tem sede em São Francisco, Califórnia, com escritórios ao redor do mundo. Saiba mais em www.liverampbrasil.com.br.

Sobre o Grupo L'Oréal

O Grupo L'Oréal se dedica à beleza há 115 anos. Com seu portfólio internacional único de 37 marcas diversas e complementares, o Grupo gerou vendas no valor de 41.18 bilhões de euros em 2023 e conta com mais de 90 mil colaboradores em todo o mundo. Como líder mundial em beleza, a empresa está presente em todas as redes de distribuição: mercados, lojas de departamento, farmácias e drogarias, cabeleireiros, varejo de viagens, varejo de marca e e-commerce. Pesquisa & Inovação, é uma equipe de pesquisa dedicada de 4.000 pessoas, estão no centro da estratégia da L'Oréal, trabalhando para atender as aspirações de beleza em todo o mundo. Reforçando seu compromisso de sustentabilidade, a L'Oréal anunciou o programa L'Oréal Para o Futuro e estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável em todo o Grupo para 2030, visando capacitar seu ecossistema para uma sociedade mais inclusiva e sustentável.

No Brasil, quarto maior mercado de beleza do mundo, a companhia completa 65 anos em 2024 e é uma das líderes entre as empresas de beleza, com um portfólio de 21 marcas no país, como L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier, Niely, Colorama, Kérastase, L'Oréal Professionnel, RedKen, La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals, CeraVe, Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Cacharel, Prada, Azzaro, Mugler e Aesop.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491781/ThaissaGentil_HiRes_Opt.jpg

FONTE LiveRamp