Lockheed Martin recebe o México na frota C-130J Super Hercules

O México se torna o primeiro país da América Latina a operar C-130Js

MARIETTA, Geórgia, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Fuerza Aérea Mexicana (FAM) anunciou recentemente a aquisição de seu primeiro avião tático Lockheed Martin (NYSE: LMT) C-130J-30 Super Hercules, tornando o México o primeiro país da América Latina a operar o C-130J.

Uma representação do C-130J-30 Super Hercules do México. O México será o primeiro país latino-americano a operar o C-130J.

A aquisição do Super Hercules pela FAM foi a primeira de duas concessões internacionais de contratos do C-130J a serem concluídas em 2025, com o segundo novo cliente internacional ainda a ser divulgado. Ao escolher o C-130J-30 Super Hercules, o Hercules mais avançado já construído, o México se junta a outras 24 nações e a uma frota global de mais de 560 C-130J operando atualmente.

Operador de longa data da Hercules, o FAM está recapitalizando sua frota legada com o moderno C-130J-30 Super Hercules — uma decisão baseada em cinco décadas de comprovado desempenho operacional do C-130 e interoperabilidade existente entre as nações.

As equipes do FAM operarão o C-130J-30 Super Hercules — a versão esticada do C-130J que adiciona 15 pés de espaço de carga ― marcando uma nova era moderna de capacidade de transporte aéreo tático para o México e a América Latina. Com potência, alcance, eficiência de combustível e espaço aumentados, o C-130J-30 oferece ao FAM capacidades comprovadas e reconhecidas, prontas para suportar qualquer necessidade tática de missão, aproveitando as décadas de experiência do México em voo, manutenção e logística com C-130.

Aproveitar o conhecimento deles sobre a aeronave C-130 e a infraestrutura existente possibilita uma transição tranquila para o México, economizando tempo significativo, ao mesmo tempo em que garante prontidão sustentada da frota e modernização mais rápida por meio do acesso contínuo à rede global de empresas estabelecida pela Lockheed Martin.

"Essa decisão histórica do México reflete a confiança contínua depositada no C-130J Super Hercules por operadores ao redor do mundo", disse Trish Pagan, vice-presidente da Lockheed Martin Air Mobility & Maritime Missions. Com seu novo C-130J-30, a capacidade de transporte aéreo tático da Fuerza Aérea Mexicana proporcionará desempenho incomparável, confiabilidade excepcional e a versatilidade para realizar todas as 20 missões que o C-130J está certificado para executar em todo o México, em toda a América Latina e no mundo todo. O C-130J-30 foi realmente feito para entregar e para durar."

Por mais de 50 anos, o C-130 Hercules desempenhou um papel vital na resposta do México a desastres naturais, operações militares e outras missões críticas. O C-130 é um símbolo poderoso do compromisso do México com a segurança regional e a cooperação, e sua operação contínua é um testemunho da forte parceria entre a Lockheed Martin e a FAM.

A seleção do México ocorre em meio a um renovado interesse em capacidades de transporte aéreo multifunção em toda a América Latina. O C-130J Super Hercules oferece aos operadores FAM o que nenhum outro transporte tático consegue: versatilidade certificada para múltiplas missões, desempenho operacional comprovado, verdadeira presença global, capacidades reconhecidas e confiabilidade confiável.

O C-130J Super Hercules é a geração mais recente do lendário C-130 Hercules. Construído com aviônicos avançados, aumento de alcance e velocidade, e maior sobrevivência, o C-130J é certificado em 20 diferentes conjuntos de missões — incluindo lançamento aéreo, busca e salvamento, combate a incêndios, evacuação médica, ISR, operações especiais, entre outros. É o único navio de transporte aéreo tático com uma frota global de mais de 560 aeronaves e continua servindo como a espinha dorsal da mobilidade aérea em todo o mundo.

Lockheed Martin é uma empresa global de tecnologia de defesa que impulsiona a inovação e avança na descoberta científica. Nossas soluções de missão para todos os domínios e a visão de Segurança do Século XXI aceleram a entrega de tecnologias transformadoras para garantir que aqueles que servimos sempre estejam à frente do que estão prontos. Mais informações em Lockheedmartin.com.

