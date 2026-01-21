Lockheed Martin da la bienvenida a México a la flota del C-130J Super Hercules

México se convierte en el primer país de Latinoamérica en operar los C-130J

MARIETTA, Georgia, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) anunció recientemente la adquisición de su primer avión de transporte táctico C-130J-30 Super Hercules de Lockheed Martin (NYSE: LMT), lo que convierte a México en el primer país de Latinoamérica en operar el C-130J.

Una representación del C-130J-30 Super Hércules de México. México será el primer país de Latinoamérica en operar el C-130J.

La adquisición del Super Hercules por parte de la FAM fue la primera de dos adjudicaciones internacionales del contrato C-130J que se concretarán en 2025, sin que se haya revelado aún quién será el segundo nuevo cliente internacional. Al elegir el C-130J-30 Super Hercules, el Hercules más avanzado jamás construido, México se une a otras 24 naciones y a una flota mundial de más de 560 C-130J que operan en la actualidad.

Como operador de Hercules desde hace mucho tiempo, la FAM está recapitalizando su flota heredada con el moderno C-130J-30 Super Hercules, una decisión basada en cinco décadas de rendimiento operativo probado del C-130 y en la interoperabilidad existente entre naciones.

Las tripulaciones de FAM operarán el C-130J-30 Super Hercules, la versión ampliada del C-130J que añade 4,5 metros de espacio de carga, lo que marca una nueva era moderna en la capacidad de transporte aéreo táctico para México y Latinoamérica. Con mayor potencia, alcance, eficiencia de combustible y espacio, el C-130J-30 brinda a la FAM capacidades comprobadas y conocidas, listas para respaldar cualquier requisito de misión táctica, a la vez que aprovecha las décadas de experiencia de México en vuelo, mantenimiento y logística del C-130.

Aprovechar su conocimiento del avión C-130 y la infraestructura existente permite una transición fluida para México, lo que supone un ahorro de tiempo considerable, a la vez que garantiza la disponibilidad continua de la flota y una modernización más rápida gracias al acceso continuo a la red mundial establecida en toda la empresa de Lockheed Martin.

"Esta histórica decisión de México refleja la confianza que siguen depositando los operadores de todo el mundo en el C-130J Super Hercules", afirmó Trish Pagan, vicepresidenta de Movilidad Aérea y Misiones Marítimas de Lockheed Martin. "Con su nuevo C-130J-30, la capacidad de transporte aéreo táctico de la Fuerza Aérea Mexicana ofrecerá rendimiento inigualable, confiabilidad excepcional y la versatilidad necesarias para llevar a cabo las 20 misiones para las que está certificado el C-130J en México, toda Latinoamérica y el resto del mundo. El C-130J-30 está realmente diseñado para cumplir y para perdurar".

Durante más de 50 años, el C-130 Hercules ha desempeñado un papel fundamental en la actuación de México ante desastres naturales, operaciones militares y otras misiones críticas. El C-130 es un poderoso símbolo del compromiso de México con la seguridad y la cooperación regionales, y su continuo funcionamiento es testimonio de la sólida alianza entre Lockheed Martin y la FAM.

La selección de México se produce en un momento de renovado interés por las capacidades de transporte aéreo multifuncional en toda Latinoamérica. El C-130J Super Hercules ofrece a los operadores de la FAM lo que ningún otro avión de transporte táctico puede ofrecer: versatilidad multimisión certificada, rendimiento operativo probado, presencia verdaderamente mundial, capacidades conocidas y fiabilidad contrastada.

Acerca del C-130J Super Hercules

El C-130J Super Hercules es la última generación del legendario C-130 Hercules. Construido con aviónica avanzada, mayor alcance y velocidad, y capacidad de supervivencia mejorada, el C-130J está certificado para 20 tipos de misiones diferentes, incluidos lanzamientos aéreos, búsqueda y rescate, extinción de incendios, evacuación médica, ISR y operaciones especiales, entre otras. Es el único avión de transporte táctico con una flota mundial de más de 560 aeronaves y sigue siendo la columna vertebral de la movilidad aérea en todo el mundo.

Acerca de Lockheed Martin

FUENTE Lockheed Martin Aeronautics