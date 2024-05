Lockton Caribbean & Central America lança a primeira prática de corretagem de seguros dedicada a alimentos, agricultura e bebidas da região

MIAMI, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Lockton Caribbean & Central America (CCA) anunciou hoje o lançamento da CCA FAB, a primeira prática de alimentos, agricultura e bebidas do setor de corretagem de seguros focada exclusivamente na região.

A nova prática de Alimentos, Agricultura e Bebidas dentro da Lockton CCA – a operação atacadista de seguros e resseguros com sede em Miami focada na região, dentro da Série de Serviços de Seguros para a América Latina e Caribe (LACIS) da Lockton – fornecerá soluções de seguros sob medida para empresas em todos pontos ao longo da cadeia de valor das indústrias alimentar, agrícola e de bebidas. Entre outras ofertas potenciais, incluem seguro de responsabilidade civil personalizado e revisão de contratos, seguro de colheitas, soluções de transferência de estoque, seguro de responsabilidade civil e recall de produtos, seguro de danos à reputação e coberturas financeiras e profissionais.

Historicamente, a Lockton CCA atendeu muitas empresas locais e globais de alto perfil de alimentos, agricultura e bebidas com exposições na região, incluindo empresas de distribuição de alimentos, destilarias, cervejarias e fabricantes de refrigerantes, em nome de corretores e seguradoras independentes locais. A nova prática CCA FAB, atuando como atacadista, fornecerá soluções novas e inovadoras projetadas para a indústria de alimentos, agricultura e bebidas a esses corretores e seguradoras para melhor atender seus clientes.

Lockton nomeou Simon Arden e Mario Martinez como co-líderes da CCA FAB. Eles se reportarão conjuntamente a Julian Pratt, CEO da Lockton CCA, e Tony Matta, presidente da CCA. Arden e Martinez, veteranos da indústria de seguros com história e experiência no Caribe e na América Central, trabalharão em estreita colaboração com as práticas globais de Alimentos, Agricultura e Bebidas da Lockton em Londres e nos Estados Unidos para ajudar as empresas da indústria de alimentos, agricultura e bebidas a gerenciarem efetivamente seus riscos .

"À medida que o setor de alimentos, agricultura e bebidas no Caribe e na América Central cresce e evolui, as empresas precisam de aconselhamento personalizado de corretores que entendam o setor e a região", disse Arden. "A Lockton CCA está entusiasmada em ajudar a oferecer pensamento inovador e solução de problemas para ajudar os participantes do setor a gerenciar seus riscos operacionais, financeiros e de reputação mais críticos e construir programas de seguros responsivos e com preços competitivos."

Sobre Lockton

O que diferencia Lockton é também o que nos torna melhores: independência. A propriedade privada da Lockton permite que seus mais de 11.500 associados que fazem negócios em mais de 140 países se concentrem exclusivamente no risco, nos seguros e nas necessidades pessoais dos clientes. Com experiência que alcança todo o mundo, a Lockton oferece o conhecimento profundo necessário para alcançar resultados notáveis. Para obter mais informações, visite www.lockton.com.

