Lockton expande-se para a Arábia Saudita, nomeando Mohammad Al Abdul Jabbar como CEO de Varejo

KANSAS CITY, Missouri, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Lockton, a maior corretora de seguros independente de capital fechado do mundo, anunciou a expansão da empresa para o Reino da Arábia Saudita, fortalecendo ainda mais sua presença em todo o Oriente Médio. Essa mudança faz parte da estratégia internacional mais ampla da Lockton de garantir a proximidade com os clientes e oferecer soluções de seguros personalizadas em mercados de alto crescimento.

Mohammad Al Abdul Jabbar (PRNewsfoto/Lockton) (da direita): Mohammad Al Abdul Jabbar, CEO da Lockton Arábia Saudita; Khalid Al Deghaither, Vice-Presidente de Conformidade; Naji A Tamimi, CEO da Autoridade de Seguros; Faris Khatib, CEO da Lockton Oriente Médio e Norte da África; Ata Khatib, Presidente da Lockton Oriente Médio e Norte da África; e dois representantes da Autoridade de Seguros. (PRNewsfoto/Lockton)

Em toda a sua presença global, a Lockton expandiu estrategicamente as operações para atender às necessidades em evolução dos clientes em regiões-chave. O Oriente Médio é a pedra angular dessa estratégia, com a empresa continuando a investir em liderança, recursos e tecnologia locais para apoiar as empresas que navegam em ambientes de risco em evolução.

A decisão de entrar na Arábia Saudita reflete o papel crescente do Reino como uma potência econômica regional. Com a crescente demanda por serviços de consultoria em seguros e riscos em setores como construção, energia, saúde e serviços financeiros, a presença da Lockton oferecerá aos clientes um acesso aprimorado a conhecimentos globais, fornecidos por meio de uma lente local.

A operação de varejo da Lockton na Arábia Saudita é lançada com uma equipe de 20 especialistas e consultores de seguros e riscos, garantindo que os clientes se beneficiem das melhores práticas globais e do entendimento do mercado local.

Como parte dessa expansão, Mohammad Al Abdul Jabbar foi nomeado CEO das operações de varejo da Lockton na Arábia Saudita. Um executivo de seguros experiente, Al Abdul Jabbar traz mais de duas décadas de experiência em corretagem e subscrição de seguros, tendo ocupado cargos de liderança sênior nas principais corretoras de seguros, bem como nas seguradoras locais. Sua carreira abrange todo o espectro da cadeia de valor de seguros, desde a subscrição de linhas comerciais e Takaful, até o desenvolvimento de negócios regionais e o gerenciamento de carteiras complexas de seguros e riscos para clientes multinacionais. Al Abdul Jabbar também atua como vice-presidente do comitê executivo do Comitê Geral de Corretores de Seguros e Resseguros na Arábia Saudita, refletindo seu profundo envolvimento do setor e compromisso com o avanço do setor.

"A Arábia Saudita é um mercado crítico para a Lockton e nossa expansão aqui reflete nosso compromisso de longo prazo com a região e nossos clientes", disse Faris Khatib, CEO da Lockton Oriente Médio e Norte da África. "A nomeação de Mohammad traz uma forte combinação de experiência em corretagem e subscrição, profundo conhecimento do mercado e uma mentalidade de cliente em primeiro lugar. Sua liderança será fundamental na construção de nossas operações e na entrega de valor aos clientes em todo o Reino."

"O crescimento da Lockton é impulsionado pela nossa crença em estar onde nossos clientes mais precisam de nós", disse Chris Brown, CEO da Lockton International. "A expansão para a Arábia Saudita nos permite apoiar empresas em uma das economias mais dinâmicas do mundo. Estamos entusiasmados em receber Mohammad em nossa equipe de liderança; sua experiência e espírito empreendedor se alinham perfeitamente à cultura da Lockton e à nossa ambição de ser a corretora de seguros mais focada no cliente em todo o mundo."

