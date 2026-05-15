LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE DE R$ 3,5 BILHÕES NO 1T26, CRESCIMENTO DE 25,4% SOBRE O 4T25
Notícias fornecidas porCaixa Econômica Federal
15 mai, 2026, 14:02 GMT
SÃO PAULO, 15 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A CAIXA, o maior banco brasileiro em número de clientes, crédito e depósitos em poupança, anuncia o seu resultado consolidado do 1T26.
DESTAQUES DO PERÍODO:
I. Lucro Líquido recorrente de R$ 3,5 bilhões no 1T26, 25,4% maior que o 4T25;
II. Lucro Líquido contábil de R$ 3,5 bilhões no 1T26, 38,5% maior que 4T25;
III. ROE recorrente alcança 9,31% em Mar26, redução de 1,37 p.p. na comparação com Dez25;
IV. A margem financeira alcançou R$ 18,3 bilhões no 1T26, aumento de 11,8% na comparação com o 1T25;
V. Ativos CAIXA somaram R$ 2,4 trilhões em Mar26, aumento de 12,9% em 12 meses;
VI. Carteira de crédito total com saldo de R$ 1,410 trilhão em Mar26, crescimento de 11,3% sobre Mar25;
VII. Carteira de Finanças Sustentáveis com saldo de R$ 886,1 bilhões em Mar26, sendo a maior carteira do mercado;
VIII. R$ 179,4 bilhões em originação de crédito total no 1T26, crescimento de 17,9% em relação ao 1T25;
IX. Saldo de R$ 966,2 bilhões na carteira de crédito imobiliário em Mar26, 13,9% maior que Mar25;
X. No Crédito Imobiliário, CAIXA possui 68,0% em participação de mercado em Mar26;
XI. R$ 64,2 bilhões em contratações de crédito imobiliário no 1T26, 30,6% maior que o 1T25;
XII. Saldo de R$ 109,8 bilhões em crédito Infraestrutura e Saneamento em Mar26, crescimento de 0,5% sobre Mar25;
XIII. Saldo de R$ 114,2 bilhões em crédito Consignado em Mar26, crescimento de 7,6% sobre Mar25, representando 73,7% da carteira comercial PF. A participação de mercado da CAIXA nesse produto totalizou 14,8%;
XIV. Saldo de R$ 64,9 bilhões em crédito ao Agronegócio em Mar26, crescimento de 2,2% sobre Mar25;
XV. Saldo de R$ 2,034 trilhão em captações totais em Mar26, crescimento de 13,7% sobre Mar25;
XVI. Saldo de R$ 392,4 bilhões em depósitos de poupança em Mar26, crescimento de 3,4% sobre Mar25, alcançando 39,2% de participação de mercado;
XVII. Índice de inadimplência de 3,71% em Mar26, aumento de 1,22 p.p. sobre Mar25;
XVIII. Índice de Basileia de 15,1% e Capital de Nível I de 14,2% em Mar26, mantendo-se acima dos mínimos regulatórios em 3,6 p.p. e 4,7 p.p., respectivamente.
WEBCAST 1T26: 15/05/2026, 10h00 (Brasília): https://ri.caixa.gov.br/divulgacaoderesultados/
DOCUMENTOS DIVULGAÇÃO 1T26: https://ri.caixa.gov.br/
Contato: Relações com Investidores, [email protected]
FONTE Caixa Econômica Federal
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