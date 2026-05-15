LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE DE R$ 3,5 BILHÕES NO 1T26, CRESCIMENTO DE 25,4% SOBRE O 4T25

SÃO PAULO, 15 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A CAIXA, o maior banco brasileiro em número de clientes, crédito e depósitos em poupança, anuncia o seu resultado consolidado do 1T26.

DESTAQUES DO PERÍODO:

I. Lucro Líquido recorrente de R$ 3,5 bilhões no 1T26, 25,4% maior que o 4T25;

II. Lucro Líquido contábil de R$ 3,5 bilhões no 1T26, 38,5% maior que 4T25;

III. ROE recorrente alcança 9,31% em Mar26, redução de 1,37 p.p. na comparação com Dez25;

IV. A margem financeira alcançou R$ 18,3 bilhões no 1T26, aumento de 11,8% na comparação com o 1T25;

V. Ativos CAIXA somaram R$ 2,4 trilhões em Mar26, aumento de 12,9% em 12 meses;

VI. Carteira de crédito total com saldo de R$ 1,410 trilhão em Mar26, crescimento de 11,3% sobre Mar25;

VII. Carteira de Finanças Sustentáveis com saldo de R$ 886,1 bilhões em Mar26, sendo a maior carteira do mercado;

VIII. R$ 179,4 bilhões em originação de crédito total no 1T26, crescimento de 17,9% em relação ao 1T25;

IX. Saldo de R$ 966,2 bilhões na carteira de crédito imobiliário em Mar26, 13,9% maior que Mar25;

X. No Crédito Imobiliário, CAIXA possui 68,0% em participação de mercado em Mar26;

XI. R$ 64,2 bilhões em contratações de crédito imobiliário no 1T26, 30,6% maior que o 1T25;

XII. Saldo de R$ 109,8 bilhões em crédito Infraestrutura e Saneamento em Mar26, crescimento de 0,5% sobre Mar25;

XIII. Saldo de R$ 114,2 bilhões em crédito Consignado em Mar26, crescimento de 7,6% sobre Mar25, representando 73,7% da carteira comercial PF. A participação de mercado da CAIXA nesse produto totalizou 14,8%;

XIV. Saldo de R$ 64,9 bilhões em crédito ao Agronegócio em Mar26, crescimento de 2,2% sobre Mar25;

XV. Saldo de R$ 2,034 trilhão em captações totais em Mar26, crescimento de 13,7% sobre Mar25;

XVI. Saldo de R$ 392,4 bilhões em depósitos de poupança em Mar26, crescimento de 3,4% sobre Mar25, alcançando 39,2% de participação de mercado;

XVII. Índice de inadimplência de 3,71% em Mar26, aumento de 1,22 p.p. sobre Mar25;

XVIII. Índice de Basileia de 15,1% e Capital de Nível I de 14,2% em Mar26, mantendo-se acima dos mínimos regulatórios em 3,6 p.p. e 4,7 p.p., respectivamente.

WEBCAST 1T26: 15/05/2026, 10h00 (Brasília): https://ri.caixa.gov.br/divulgacaoderesultados/

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FONTE Caixa Econômica Federal