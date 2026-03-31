Lucy Martin nomeada presidente do negócio de mineração e metais da Bechtel

RESTON, Virgínia, 31 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Bechtel anunciou hoje a nomeação de Lucy Martin como presidente de seus negócios de mineração e metais (M&M), a partir de 6 de abril de 2026. Ela sucede a Ailie MacAdam, que se aposentará em maio após uma carreira excepcional de 41 anos na empresa.

Lucy Martin, presidente do negócio de mineração e metais da Bechtel (PRNewsfoto/Bechtel)

"Lucy é uma líder comprovada com visão estratégica, profundo conhecimento do setor de mineração, disciplina operacional e foco no cliente para promover nossos negócios de Mineração e Metais", disse Craig Albert, Presidente e COO da Bechtel. "Ao longo de mais de duas décadas, ela construiu equipes globais diversas, criativas e de alto desempenho, focadas em resolver os desafios mais importantes de nossos clientes e está excepcionalmente bem posicionada para liderar esse negócio em sua próxima fase de crescimento. Também somos profundamente gratos a Ailie por sua notável liderança e contribuições duradouras para a Bechtel."

Martin traz mais de 24 anos de experiência com a Bechtel, com um histórico de impulsionar o crescimento, fortalecer o desempenho e entregar resultados, atendendo às expectativas dos clientes em mercados globais. Suas funções de liderança incluíram:

Gerente Geral, América do Sul — Responsável por todos os aspectos do negócio de mineração na América do Sul, incluindo lucros e perdas, gestão de talentos, operações e desenvolvimento de negócios, promovendo grandes projetos de infraestrutura de cobre e água, ao mesmo tempo em que fortalece parcerias de longo prazo em mercados críticos de minerais.

— Responsável por todos os aspectos do negócio de mineração na América do Sul, incluindo lucros e perdas, gestão de talentos, operações e desenvolvimento de negócios, promovendo grandes projetos de infraestrutura de cobre e água, ao mesmo tempo em que fortalece parcerias de longo prazo em mercados críticos de minerais. Gerente de Operações, Américas — Liderou o desempenho operacional em projetos nas Américas, com responsabilidade pela disciplina de execução, resultados de entrega e gerenciamento de risco operacional.

— Liderou o desempenho operacional em projetos nas Américas, com responsabilidade pela disciplina de execução, resultados de entrega e gerenciamento de risco operacional. Diretor Financeiro, M&M — Supervisionou a estratégia comercial, a previsão financeira e a gestão de riscos em nível de portfólio, fortalecendo a disciplina financeira e melhorando o desempenho do portfólio globalmente.

— Supervisionou a estratégia comercial, a previsão financeira e a gestão de riscos em nível de portfólio, fortalecendo a disciplina financeira e melhorando o desempenho do portfólio globalmente. Gerente Geral, Ásia-Pacífico — Impulsionou o crescimento regional e expandiu nossa oferta de minério de ferro, incluindo a abertura do escritório de Perth e o estabelecimento de nosso Centro de Excelência em manuseio de materiais a granel, aprofundando os relacionamentos com os clientes em toda a Austrália e em toda a região.

"Nosso negócio de Mineração e Metais tem um forte impulso e uma estratégia clara", disse Martin. "Meu foco é desenvolver essa base e, ao mesmo tempo, aprimorar a forma como apoiamos nossos clientes em um mercado global em rápida evolução. Continuaremos a aprimorar a forma como entregamos — ajudando os clientes a resolver seus desafios mais complexos, desde o desenvolvimento econômico e a produtividade até a segurança, a confiabilidade e a certeza dos resultados."

MacAdam, que atua como presidente desde 2020, deixa um legado de execução fortalecida, melhor desempenho financeiro e crescimento sustentado. Sob sua liderança, a empresa avançou em grandes projetos nos principais mercados globais e alcançou suas novas reservas de trabalho mais fortes em 15 anos em 2025.

Para obter mais informações sobre os recursos e soluções de Mineração e Metais da Bechtel, visite bechtel.com.

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BechtelA Bechtel é uma parceira confiável de engenharia, construção e gerenciamento de projetos para a indústria e o governo. Diferenciados pela qualidade de nosso pessoal e nosso esforço incansável para oferecer os resultados mais bem-sucedidos, alinhamos nossas capacidades aos objetivos de nossos clientes para criar um impacto positivo duradouro. Desde 1898, ajudamos os clientes a concluir mais de 25.000 projetos em 160 países em todos os sete continentes que criaram empregos, desenvolveram economias, melhoraram a resiliência da infraestrutura mundial, aumentaram o acesso à energia, recursos e serviços vitais e tornaram o mundo um lugar mais seguro e limpo.

A Bechtel atende aos mercados de Energia; Infraestrutura; Manufatura e Tecnologia; Mineração e Metais; e Nuclear, Segurança e Meio Ambiente. Nossos serviços abrangem desde o planejamento inicial e investimento, até o início e as operações. www.bechtel.com

Contato: Ashley Accardo| [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2947232/Lucy_Martin.jpg

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FONTE Bechtel