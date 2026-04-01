Lucy Martin Nombrada Presidenta de Negocio de M&M de Bechtel
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01 abr, 2026, 14:25 GMT
RESTON, Va., 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bechtel anunció hoy el nombramiento de Lucy Martin como presidenta de su negocio de Minería y Metales (M&M), con vigencia a partir del 6 de abril de 2026, en reemplazo de Ailie MacAdam, quien se jubilará en mayo tras 41 excepcionales años en la compañía.
«Lucy es una líder de acreditada trayectoria, con la visión estratégica, el profundo conocimiento del sector minero, la disciplina operativa y la orientación al cliente que se requieren para hacer avanzar a nuestra división de Minería y Metales», manifestó Craig Albert, Presidente y Director de Operaciones de Bechtel. «Durante más de dos décadas, ha formado equipos globales diversos, creativos y de alto desempeño, enfocados en resolver los desafíos más importantes de nuestros clientes, y está en una posición excepcional para liderar este negocio hacia su próxima fase de crecimiento. También queremos agradecer profundamente a Ailie por su extraordinario liderazgo y sus valiosas contribuciones a Bechtel».
Martin aporta más de 24 años de experiencia en Bechtel, con un historial en que se destaca el impulso al crecimiento, el fortalecimiento del desempeño, y el logro de resultados que satisfacen las expectativas de los clientes en los mercados globales. Entre sus roles de liderazgo se cuentan:
- Gerenta General, Sudamérica — Responsable de todos los aspectos del negocio minero en la región, incluyendo ganancias y pérdidas, gestión del talento, operaciones y desarrollo de negocios, impulso a importantes proyectos de cobre e infraestructura de agua; fortaleciendo al mismo tiempo las alianzas a largo plazo en mercados de minerales críticos.
- Gerenta de Operaciones, Américas — Encabezó el desempeño operativo de los proyectos en las Américas, con responsabilidad sobre la disciplina de ejecución, los resultados de entrega y la gestión del riesgo operativo.
- Directora de Finanzas de M&M — Supervisó la estrategia comercial, la elaboración de proyecciones financieras y la gestión de riesgos a nivel de cartera, fortaleciendo la disciplina financiera y mejorando el desempeño de la cartera a nivel global.
- Gerenta General, Asia Pacífico — Impulsó el crecimiento regional y amplió nuestra oferta de mineral de hierro, con la apertura de la oficina de Perth y el establecimiento de nuestro Centro de Excelencia de manejo de materiales a granel, profundizando las relaciones con los clientes en Australia y la región en general.
"Nuestro negocio de Minería y Metales tiene un impulso sólido y una estrategia clara", afirmó Martin. "Mi objetivo es consolidar esta base y, al mismo tiempo, optimizar el apoyo que damos a nuestros clientes en un mercado global en rápida evolución. Continuaremos mejorando la forma en que entregamos, ayudando a los clientes a resolver sus desafíos más complejos, desde el desarrollo rentable y la productividad hasta la seguridad, la confiabilidad y la certeza de los resultados".
MacAdam, quien ejerció como presidenta desde 2020, deja un legado de ejecución fortificado, un mejor desempeño financiero y un crecimiento sostenido. Bajo su liderazgo, el negocio impulsó proyectos considerables en mercados globales clave, y alcanzó su mayor volumen de nuevos contratos en 15 años en 2025.
Para acceder a más información sobre las capacidades y soluciones de Bechtel Minería y Metales, visite bechtel.com.
Acerca de Bechtel
Bechtel es un socio de confianza en ingeniería, construcción y gestión de proyectos para la industria y los gobiernos. Nos diferencia la calidad de nuestras personas y nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia, alineando nuestras capacidades con los objetivos de nuestros clientes para generar un impacto positivo y duradero. Desde 1898, hemos ayudado a nuestros clientes a ejecutar más de 25.000 proyectos en 160 países de los siete continentes, que han generado empleo, impulsado el crecimiento económico, mejorado la resiliencia de la infraestructura mundial, ampliado el acceso a la energía, los recursos y los servicios esenciales, y han contribuido a tener un mundo más seguro y limpio.
Bechtel presta servicios en los mercados de Energía, Infraestructura, Manufacturas y Tecnología, Minería y Metales, y Energía Nuclear, Seguridad y Ambiente. Nuestros servicios abarcan desde la planificación y la inversión iniciales hasta la puesta en marcha y las operaciones. www.bechtel.com
Contact: Ashley Accardo| [email protected]
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FUENTE Bechtel
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