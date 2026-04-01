Lucy Martin Nombrada Presidenta de Negocio de M&M de Bechtel

RESTON, Va., 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bechtel anunció hoy el nombramiento de Lucy Martin como presidenta de su negocio de Minería y Metales (M&M), con vigencia a partir del 6 de abril de 2026, en reemplazo de Ailie MacAdam, quien se jubilará en mayo tras 41 excepcionales años en la compañía.

Lucy Martin, Presidenta de Negocio de Minería y Metales de Bechtel (PRNewsfoto/Bechtel)

«Lucy es una líder de acreditada trayectoria, con la visión estratégica, el profundo conocimiento del sector minero, la disciplina operativa y la orientación al cliente que se requieren para hacer avanzar a nuestra división de Minería y Metales», manifestó Craig Albert, Presidente y Director de Operaciones de Bechtel. «Durante más de dos décadas, ha formado equipos globales diversos, creativos y de alto desempeño, enfocados en resolver los desafíos más importantes de nuestros clientes, y está en una posición excepcional para liderar este negocio hacia su próxima fase de crecimiento. También queremos agradecer profundamente a Ailie por su extraordinario liderazgo y sus valiosas contribuciones a Bechtel».

Martin aporta más de 24 años de experiencia en Bechtel, con un historial en que se destaca el impulso al crecimiento, el fortalecimiento del desempeño, y el logro de resultados que satisfacen las expectativas de los clientes en los mercados globales. Entre sus roles de liderazgo se cuentan:

Gerenta General, Sudamérica — Responsable de todos los aspectos del negocio minero en la región, incluyendo ganancias y pérdidas, gestión del talento, operaciones y desarrollo de negocios, impulso a importantes proyectos de cobre e infraestructura de agua; fortaleciendo al mismo tiempo las alianzas a largo plazo en mercados de minerales críticos.

— Responsable de todos los aspectos del negocio minero en la región, incluyendo ganancias y pérdidas, gestión del talento, operaciones y desarrollo de negocios, impulso a importantes proyectos de cobre e infraestructura de agua; fortaleciendo al mismo tiempo las alianzas a largo plazo en mercados de minerales críticos. Gerenta de Operaciones, Américas — Encabezó el desempeño operativo de los proyectos en las Américas, con responsabilidad sobre la disciplina de ejecución, los resultados de entrega y la gestión del riesgo operativo.

— Encabezó el desempeño operativo de los proyectos en las Américas, con responsabilidad sobre la disciplina de ejecución, los resultados de entrega y la gestión del riesgo operativo. Directora de Finanzas de M&M — Supervisó la estrategia comercial, la elaboración de proyecciones financieras y la gestión de riesgos a nivel de cartera, fortaleciendo la disciplina financiera y mejorando el desempeño de la cartera a nivel global.

— Supervisó la estrategia comercial, la elaboración de proyecciones financieras y la gestión de riesgos a nivel de cartera, fortaleciendo la disciplina financiera y mejorando el desempeño de la cartera a nivel global. Gerenta General, Asia Pacífico — Impulsó el crecimiento regional y amplió nuestra oferta de mineral de hierro, con la apertura de la oficina de Perth y el establecimiento de nuestro Centro de Excelencia de manejo de materiales a granel, profundizando las relaciones con los clientes en Australia y la región en general.

"Nuestro negocio de Minería y Metales tiene un impulso sólido y una estrategia clara", afirmó Martin. "Mi objetivo es consolidar esta base y, al mismo tiempo, optimizar el apoyo que damos a nuestros clientes en un mercado global en rápida evolución. Continuaremos mejorando la forma en que entregamos, ayudando a los clientes a resolver sus desafíos más complejos, desde el desarrollo rentable y la productividad hasta la seguridad, la confiabilidad y la certeza de los resultados".

MacAdam, quien ejerció como presidenta desde 2020, deja un legado de ejecución fortificado, un mejor desempeño financiero y un crecimiento sostenido. Bajo su liderazgo, el negocio impulsó proyectos considerables en mercados globales clave, y alcanzó su mayor volumen de nuevos contratos en 15 años en 2025.

Para acceder a más información sobre las capacidades y soluciones de Bechtel Minería y Metales, visite bechtel.com.

Acerca de Bechtel

Bechtel es un socio de confianza en ingeniería, construcción y gestión de proyectos para la industria y los gobiernos. Nos diferencia la calidad de nuestras personas y nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia, alineando nuestras capacidades con los objetivos de nuestros clientes para generar un impacto positivo y duradero. Desde 1898, hemos ayudado a nuestros clientes a ejecutar más de 25.000 proyectos en 160 países de los siete continentes, que han generado empleo, impulsado el crecimiento económico, mejorado la resiliencia de la infraestructura mundial, ampliado el acceso a la energía, los recursos y los servicios esenciales, y han contribuido a tener un mundo más seguro y limpio.

Bechtel presta servicios en los mercados de Energía, Infraestructura, Manufacturas y Tecnología, Minería y Metales, y Energía Nuclear, Seguridad y Ambiente. Nuestros servicios abarcan desde la planificación y la inversión iniciales hasta la puesta en marcha y las operaciones. www.bechtel.com

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FUENTE Bechtel