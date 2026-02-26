Luft Agro, do Grupo Luft Logistics, celebra mais de meio século de operações

Fundada em 1975 em Santa Rosa (RS), Companhia investe continuamente em pessoas, tecnologias, infraestrutura e sustentabilidade e está presente em todas as regiões brasileiras

BARUERI, Brasil, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O dia 25 de fevereiro, marcado no calendário nacional como Dia do Agronegócio, chegou em 2026 com um significado especial para a Luft Agro. A companhia está ultrapassando este mês meio século de operações logísticas ininterruptas no Brasil, consolidando uma trajetória iniciada em 1975 por Raimundo Luft, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Nascida no coração do agro, atualmente a companhia está presente com infraestrutura logística em todos os polos produtivos de alta demanda.

Luft Logistics - Barueri (SP)

A atual envergadura levou a Luft Agro a oferecer soluções logísticas e tecnológicas de e-commerce, full service e full commerce, em uma jornada que reflete a própria evolução do agronegócio brasileiro. De uma operação inicialmente limitada ao Sul do país, a Luft expandiu sua presença para se tornar um player nacional estratégico. A capilaridade da companhia é evidenciada por sua atuação em pontos neurálgicos da produção e escoamento de commodities. Sua presença se estende em um mosaico logístico, em uma rede operacional que cobre todas as regiões do país.

"Neste marco histórico, reafirmamos nosso posicionamento de investimentos contínuos em pessoas, tecnologias e infraestruturas capazes de integrar ecossistemas e mercados, transformando a logística em um potencializador de vendas para nossos clientes", declara Luciano Luft, CEO e fundador da Companhia.

Sustentabilidade

Além do foco na eficiência operacional, a sustentabilidade permanece como um pilar central. Com a parceria de mais de duas décadas com o inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), no âmbito do Sistema Campo Limpo, a companhia teve participação significativa na destinação correta das 900 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas até 2025.

"A logística reversa é tão importante quanto a logística de abastecimento. Garantir que toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas tenham o destino protege todo o ecossistema", afirma Luiz Alberto Moreira da Silva, Diretor de Projetos da Luft Agro.

Para o futuro, a Luft Agro planeja expandir ainda mais sua capacidade operacional e seguir investindo em novas tecnologias e soluções, mantendo o foco na excelência operacional e no respeito às pessoas e ao meio ambiente.

Sobre a Luft Logistics — Desde sua fundação em Santa Rosa (RS), em 1975, a Luft Logistics implementa soluções logísticas que aumentam a eficiência dos negócios. A visão integrada da Logística enquanto parte do sistema de supply e de aceleração das vendas dos Clientes sempre foi um forte diferencial da Companhia, que investe continuamente em tecnologias que integram os ecossistemas e mercados. A Luft se posiciona atualmente como uma logtech pois a tecnologia, além de fundamental na integração dos negócios, cria uma competitividade superior para os Clientes. Hoje, seus serviços vão muito além da Logística. Eles também incluem operações de full service, de full commerce e sistemas, que juntos transformam a logística num potencializador de vendas para o Agro, Farma e Varejo. Mais informações sobre a Companhia podem ser encontradas no Site, LinkedIn, Instagram, TikTok e Facebook. Contatos Comerciais: Luft Agro: (11) 96451-0140; Luft Healthcare: (11) 99106-2715; Luft Solutions: +55 (11) 91541-7802.

CONTATO: Agência Comunicado www.agcomunicado.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921501/Luft_Logistics_Barueri_SP.jpg

FONTE Luft Logistics