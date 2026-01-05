Luft Logistics avança para 2026 com colaboração intergeracional e capacitação em IA

Grupo acelera transformação digital com executivos de diferentes gerações atuando, juntos, em prol da inovação

BARUERI, Brasil, 5 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Luft Logistics segue sua trajetória de inovação com a inteligência artificial sendo progressivamente integrada em diferentes áreas de suas operações. Um dos destaques do percurso é a colaboração entre colaboradores das diferentes gerações - Baby Boomers, X, Millennials e Z -, que em conjunto impulsionam a transformação digital com foco no cliente, experiência, fluência tecnológica e visão de futuro.

Com atuação consolidada no Brasil, a Luft emprega milhares de colaboradores. Sua cultura organizacional valoriza a diversidade geracional, com times formados por profissionais de todas as faixas etárias. A companhia lançou a AcademIA Luft para todos os colaboradores, com o objetivo de desenvolver soluções e impulsionar os talentos da companhia.

Segundo o CEO e fundador, Luciano Luft, o ambiente de integração entre estrategistas, mentores e responsáveis pela governança operacional, com profissionais que fazem a ponte entre áreas técnicas, comerciais e de gestão, são a base para o sucesso da Companhia. "A inovação sustentável nasce da colaboração entre as pessoas dos mais diferentes perfis", afirma.

De acordo com Luciano, os mais experientes trazem, por exemplo, o senso de escala e risco; já os mais jovens, a fluência com dados e algoritmos. "Juntos, construímos um futuro mais sólido", avalia.

Ecossistema Luft

A Agrega Hub – especializada em soluções digitais para agronegócio e para o comércio eletrônico – é composta por equipes Tech que aplicam tecnologias de ponta para o desenvolvimento de lojas (e-commerce), sistemas e automação de processos.

Na Agrega Commerce, a IA é aplicada, por exemplo, em desenvolvimento de design, atendimento ao cliente e análise de dados, onde os custos são maiores. Na Agrega Agro, essa abordagem permite solucionar alguns dos principais desafios do agronegócio, como o acesso ao mercado e a transparência de informações com o produtor rural.

AI-First

Para o CIO da Luft Logistics, Gustavo Saraiva, a transformação digital rumo ao modelo AI-First é um processo evolutivo e estruturado: "Cada etapa dessa trajetória tem sido construída sobre a anterior. Primeiro, consolidamos a qualidade dos dados. Depois, integramos sistemas. Em seguida, automatizamos processos. Só então, escalamos a inteligência artificial como protagonista das decisões. Não adotamos atalhos. Nossos processos são marcados pela disciplina, maturidade tecnológica e alinhamento organizacional."

Dentro dessa visão, a tecnologia tem desempenhado um papel central na transformação do Grupo. Para Luciano Luft, a logística deixou de ser vista apenas como uma função operacional: "Logística é a inteligência que move negócios. Quando estruturada com processos robustos, dados confiáveis e tecnologia de ponta, ela se transforma em um centro estratégico de inteligência e geração de valor, que impulsiona as vendas dos clientes."

LIA – Luft Inteligência Artificial

LIA, a plataforma integrada de IA do Grupo Luft, utiliza modelos preditivos e algoritmos de machine learning para otimizar rotas, prever atrasos, gerenciar centros de distribuição e integrar dados de fornecedores, clientes e canais de venda em tempo real. O impacto da tecnologia é diferenciado e cumulativo, resultado de uma maturidade construída ao longo do tempo.

Gerações trabalhando juntas

"Nossos valores colocados em prática — diálogo, inovação, compromisso, alegria e senso de propriedade — nos diferenciam. O respeito entre as gerações faz parte da nossa história e impulsiona nosso futuro," declara Roberta Rodrigues, Gerente de Recursos Humanos da Luft Logistics.

E o futuro já começa a entrar nas operações: jovens da geração Alpha já começam a atuar como jovens aprendizes em áreas operacionais e de suporte digital, muitos com familiaridade intuitiva com ambientes tecnológicos e plataformas de dados. Ainda em formação, eles são acompanhados por mentores e integram um processo estruturado de capacitação.

Para o Grupo, esse é o próximo passo natural: preparar, desde cedo, o terreno para uma nova geração de profissionais que nasceu em um mundo nativo da inteligência artificial — sem deixar de valorizar o conhecimento que só o tempo e a experiência podem construir.

Sobre a Luft Logistics — Desde sua fundação em Santa Rosa (RS), em 1975, a Luft Logistics implementa soluções logísticas que aumentam a eficiência dos negócios. A visão integrada da Logística enquanto parte do sistema de supply e de aceleração das vendas dos Clientes sempre foi um forte diferencial da Companhia, que investe continuamente em tecnologias que integram os ecossistemas e mercados. A Luft se posiciona atualmente como uma logtech pois a tecnologia, além de fundamental na integração dos negócios, cria uma competitividade superior para os Clientes. Hoje, seus serviços vão muito além da Logística. Eles também incluem operações de full service, de full commerce e sistemas, que juntos transformam a logística num potencializador de vendas para o Agro, Farma e Varejo. Mais informações sobre a Companhia podem ser encontradas no Site, LinkedIn, Instagram, TikTok e Facebook. Contatos Comerciais: Luft Agro: (11) 96451-0140; Luft Healthcare: (11) 99106-2715; Luft Solutions: +55 (11) 91541-7802.

