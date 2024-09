Luft Logistics reforça compromisso com os objetivos de desenvolvimento sustentável

Companhia recebeu o certificado 2030 Today, válido até agosto de 2025

SÃO PAULO, 2 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 são as metas adotadas por 193 países na ONU (Organização das Nações Unidas), focando nas dimensões econômica, social e ambiental. Com 47 centros de serviços em todo o Brasil, a Luft Logistics reafirma seu compromisso com os ODS da Agenda 2030. A companhia teve seus esforços reconhecidos pela certificadora internacional SGS Sustentabilidade, que validou o mapeamento dos temas aplicáveis pela Luft, bem como a definição de indicadores e metas da companhia alinhadas aos ODS.

Válido até agosto de 2025, o certificado 2030 Today foi recebido pela Luft em reconhecimento aos seguintes ODS: erradicação da pobreza; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; paz, justiça e instituições eficazes.

"Seguiremos investindo em tecnologias e processos inovadores, reafirmando nosso propósito de aliar eficiência operacional aos princípios sustentáveis do ESG (Meio Ambiente, Social e Governança)", afirma Rodriane Paiva, Head de ESG da Luft Logistics.

Mapeamento das operações

A certificadora apontou como destaques que, no eixo Ambiental, a Luft tem se voltado ao uso de energia limpa e renovável, inventariado e procurado reduzir o índice de emissões com projetos inovadores, que promovem o controle e tratamento da água e efluentes, além de gerenciar devidamente seus resíduos, garantindo a adequada destinação de materiais gerados no processo.

No eixo Social, segundo a SGS Sustentabilidade, destacam-se ações voltadas à promoção da saúde, bem-estar e capacitação dos colaboradores, diversidade de benefícios, promoção do emprego decente, desenvolvimento profissional e humano, além da variedade de ações envolvendo entidades e a comunidade.

Já no foco da Governança destacam-se, também de acordo com a certificadora, a busca pela melhoria dos processos, controles e auditorias externas, com forte base nos processos de auditoria e gestão da qualidade.

Mais informações sobre o certificado 2030 Today podem ser acessadas em https://sgssustentabilidade.com.br/2030-today/.

Sobre a Luft Logistics — Desde sua fundação em Santa Rosa (RS), em 1975, a Luft Logistics implementa soluções logísticas que aumentam a eficiência dos negócios. A visão integrada da Logística enquanto parte do sistema de supply e de aceleração das vendas dos Clientes sempre foi um forte diferencial da Companhia, que investe continuamente em tecnologias que integram os ecossistemas e mercados. A Luft se posiciona atualmente como uma logtech pois a tecnologia, além de fundamental na integração dos negócios, cria uma competitividade superior para os Clientes. Hoje, seus os serviços vão muito além da Logística. Eles também incluem operações de full service, de full commerce e sistemas, que juntos transformam a logística num potencializador de vendas para o Agro, Farma e Varejo. Mais informações sobre a Companhia podem ser encontradas no Site , Instagram e LinkedIn.

