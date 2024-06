Luft Logistics responde à tragédia no RS com campanha de doações maciça

1.170 toneladas de suprimentos vitais doados foram enviadas a Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, Restinga, Taquari. Companhia segue comprometida em continuar apoiando o Rio Grande do Sul durante este período desafiador

SAO PAULO, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Luft Logistics, fundada em 1975 em Santa Rosa (RS) e hoje presente em todas as regiões do país, criou uma resposta humanitária maciça às recentes enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul. O estado sofreu um dos piores desastres climáticos de sua história, com chuvas torrenciais entre abril e maio de 2024, levando a inundações devastadoras, mortes, desaparecidos e danos significativos.

A empresa lançou uma ampla campanha emergencial de doação e passou a receber, em seu centro de distribuição (CD) emergencial em Cajamar (SP), a partir de 5 de maio, toneladas de doações. O objetivo foi o de fornecer apoio essencial às comunidades afetadas. Entre os itens recebidos para envio ao RS constam água, roupas, cestas básicas, colchões, materiais de limpeza e kits de higiene pessoal.

Números expressivos

1170 toneladas de suprimentos vitais foram levadas ao RS pela Luft, em 8 carretas, 22 rodotrens e 2 vans. A assistência foi direcionada às áreas gravemente afetadas, como Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Passo Fundo, Porto Alegre e Vale do Taquari. Mais de 30 colaboradores dedicados trabalharam incansavelmente na triagem, organização, processamento e envio dos donativos. Foram 516 toneladas de água, 73 toneladas de cestas básicas, 43 toneladas de alimentos, 2.884 colchões, 0,8 tonelada de medicamentos, 5,8 toneladas de produtos de higiene e limpeza, 160 cadeiras de rodas, 8,6 toneladas de ração, 4 toneladas de leite infantil, 28 toneladas de roupas, 58 pallets de fraldas, 4 toneladas de roupas de cama e 45 toneladas de outros itens.

Ação coordenada com a Defesa Civil e entidades locais

Os envios das doações foram feitos de acordo com as necessidades da Defesa Civil do RS e de entidades locais, como a ACIR (Associação do Comércio e Indústria da Restinga), a Sociedade Libanesa de Porto Alegre e a Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJEPOA).

"A magnitude desta tragédia exigiu uma resposta imediata e abrangente. Inspirados pela missão de servir, lançamos uma campanha de doações sem precedentes. Agradecemos o empenho dos nossos colaboradores e a ajuda de todos os doadores e voluntários, que foram muitos, desde pessoas físicas até empresas dos mais diferentes portes", afirmou Luciano Luft, CEO da Luft Logistics.

A Luft Logistics segue comprometida em continuar apoiando o Rio Grande do Sul durante este período desafiador. "Este esforço conjunto é um testemunho do espírito resiliente do povo brasileiro", conclui Luciano Luft.

FONTE Luft Logistics