Lurra Capital, Tyron Birkmeir, investe US$ 7 milhões na LurraPay

ZURIQUE, 6 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Tyron Birkmeir, fundador e presidente da Lurra Capital, empresa de investimentos que opera exclusivamente por convite, anunciou que a companhia garantiu uma alocação de US$ 7 milhões para apoiar a LurraPay por meio de uma de suas afiliadas. A LurraPay é uma plataforma bancária de stablecoins que oferece contas virtuais em euro, dólar e libra, operadas com USDC e EURC, com infraestrutura de entrada e saída em moedas fiduciárias fornecida pela MoonPay. A carteira de hardware independente da LurraPay tem envio previsto para setembro de 2026.

A LurraPay fornoferece a pessoas físicas e empresas uma conta única para transitar entre moedas fiduciárias e criptomoedas. A MoonPay, responsável pela infraestrutura da plataforma, atende mais de 35 milhões de contas verificadas em 180 países.

"Construímos a carteira em torno de dois chips Nordic Semiconductor. O núcleo seguro nRF54L15 armazena as chaves privadas e assina todas as transações. As chaves são geradas e protegidas dentro desse chip e nunca saem dele. Ele usa isolamento Arm TrustZone e foi projetado para atender aos requisitos da certificação PSA Certified Level 3. O segundo chip, um nRF7002, cuida da conexão Wi-Fi, o que dispensa cabo USB, aplicativo complementar ou pareamento com notebook. O dispositivo é projetado e montado na União Europeia com componentes de origem não chineses e é compatível com mais de 500 moedas em mais de 50 redes", disse Edward Nastase, CTO da LurraPay. Informações sobre a pré-venda estão disponíveis em lurrapay.com/wallet

"A infraestrutura de stablecoins está se tornando a camada padrão de liquidação para a gestão internacional de patrimônio. A LurraPay oferece a clientes institucionais e de alto patrimônio acesso licenciado para conversão de moedas fiduciárias em stablecoins, além de autocustódia nativa em hardware, sem exigir que confiem as chaves privadas a terceiros. Essa combinação de recursos de segurança não existia como um único produto até hoje, e é por isso que estamos tão entusiasmados. Edward é um engenheiro incrível e é um privilégio termos a oportunidade de firmar esta parceria", disse Tyron Birkmeir

Entre os investimentos de maior destaque de Tyron Birkmeir por meio da Lurra Capital já divulgados publicamente estão SpaceX, Redwood Materials e Dataminr.

Sobre a Lurra Capital

Fundada por Tyron Birkmeir, a Lurra Capital é uma empresa global de investimentos, acessível exclusivamente por convite, que combina expertise especializada e soluções de investimento inovadoras e alternativas para investidores de patrimônio ultraelevado e family offices. A estratégia da Lurra abrange investimentos exclusivos e de alta demanda em áreas centrais como mercado imobiliário, private equity e tecnologia. Mais informações estão disponíveis em lurracapital.com e Linkedin.

Sobre a LurraPay

A LurraPay é uma plataforma bancária multimoeda baseada de stablecoins que oferece contas virtuais em euro, dólar e libra, com serviços de entrada, saída e conversão operados por parceiros financeiros licenciados. A LurraPay Inc. desenvolveu uma carteira de hardware independente, projetada e fabricada na União Europeia, com envio previsto para setembro de 2026. Mais informações estão disponíveis em lurrapay.com e Linkedin.

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FONTE Lurra Capital AG