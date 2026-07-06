Tyron Birkmeir et sa société Lurra Capital apportent leur soutien à LurraPay avec un investissement de 7 millions de dollars

ZURICH, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Tyron Birkmeir, fondateur et président de Lurra Capital, une société d'investissement accessible uniquement sur invitation, a annoncé que celle-ci avait obtenu une allocation de 7 millions de dollars pour soutenir LurraPay par l'intermédiaire de l'une de ses filiales. LurraPay est une plateforme bancaire de cryptomonnaies stables qui propose des comptes virtuels en EUR, USD et GBP basés sur l'USDC et l'EURC, avec des rampes d'entrée et de sortie assurées par MoonPay. La mise sur le marché du portefeuille matériel autonome de LurraPay est prévue pour septembre 2026.

LurraPay fournit aux particuliers et aux entreprises un compte unique qui permet de passer des monnaies fiduciaires aux cryptomonnaies. MoonPay, qui assure le fonctionnement de la plateforme, compte plus de 35 millions de comptes vérifiés répartis dans 180 pays.

« Nous avons construit ce portefeuille à partir de deux puces de Nordic Semiconductor. Le cœur sécurisé de la puce nRF54L15 stocke les clés privées et signe chaque transaction. Les clés sont générées et stockées de manière sécurisée à l'intérieur de cette puce, et elles n'en sortent jamais. La puce se fonde sur la technologie d'isolation Arm TrustZone pour répondre aux exigences de la certification PSA de niveau 3. La deuxième puce, une nRF7002, gère le Wi-Fi ; c'est pourquoi il n'y a ni câble USB, ni application associée, ni ordinateur portable appairé. Cet appareil est conçu et assemblé dans l'Union européenne à partir de composants non chinois, et il prend en charge plus de 500 cryptomonnaies réparties sur plus de 50 chaînes », explique Edward Nastase, directeur de la technologie chez LurraPay. Les informations relatives à la précommande sont disponibles à l'adresse lurrapay.com/wallet

« L'infrastructure des cryptomonnaies stables est en passe de devenir la couche de règlement par défaut pour la gestion de patrimoine transfrontière. LurraPay offre à ses clients institutionnels et particuliers fortunés un accès à des opérations agréées de conversion de monnaies fiduciaires en cryptomonnaies stables, ainsi qu'une solution d'autogarde dans un portefeuille matériel qui ne nécessite pas de confier ses clés privées à un tiers. Une telle combinaison de fonctionnalités de sécurité n'existait pas jusqu'à présent sous la forme d'un produit unique, et c'est précisément ce qui nous enthousiasme tant. Edward est un ingénieur exceptionnel, c'est un privilège pour nous de pouvoir collaborer avec lui », déclare Tyron Birkmeir.

Parmi les investissements très médiatisés réalisés par Tyron Birkmeir par l'intermédiaire de Lurra Capital figurent notamment des prises de participation dans SpaceX, Redwood Materials et Dataminr.

À propos de Lurra Capital

Fondée par Tyron Birkmeir, Lurra Capital est une société mondiale d'investissement accessible uniquement sur invitation, qui allie compétences spécialisées et solutions innovantes de placement alternatif destinées aux investisseurs très fortunés et aux bureaux de gestion de patrimoine. La stratégie de Lurra s'articule autour d'investissements exclusifs et très convoités dans les secteurs clés de l'immobilier, du capital-investissement et des technologies. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur lurracapital.com ou sur LinkedIn.

À propos de LurraPay

LurraPay est une plateforme bancaire de cryptomonnaies stables multidevises qui propose des comptes virtuels en EUR, USD et GBP avec rampes d'entrée et de sortie et possibilités de conversion gérées par des partenaires financiers agréés. La société LurraPay Inc. a mis au point un portefeuille matériel autonome, conçu et fabriqué dans l'Union européenne, dont la commercialisation est prévue dès septembre 2026. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur lurrapay.com ou sur LinkedIn.

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