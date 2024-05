Luuna inaugura primeira loja física no Brasil e lança sorteio

Marca mexicana garante um travesseiro de brinde para a compra presencial de colchões

SÃO PAULO, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Luuna, marca mexicana especialista em descanso, conhecida pelo pioneirismo no conceito "colchão na caixa" na América Latina, comemora dois anos no mercado brasileiro e inaugura sua primeira loja física, uma loja conceito, no Brasil, na capital de São Paulo.

Impulsionada por sua reputação de excelência em descanso, com a novidade, a marca visa proporcionar melhor experiência aos seus clientes, com um ambiente que permite o teste dos produtos. E em um futuro não tão distante, a Luuna, que já tem o e-commerce atuando em todo o território brasileiro, também prevê lojas físicas em outros estados importantes do país.

Além disso, a marca aproveita o momento para investir também na diversificação de seus produtos. Com bases de cama, colchões, travesseiros e protetor de colchão no portfólio, Luuna também passa a oferecer roupas de cama, como lençois e fronhas e outros acessórios como Pillow Top.

E para comemorar o momento, a marca promove diversas promoções para quem comprar presencialmente até o final do mês de maio. Na compra de qualquer modelo de colchão, exceto o Blue, ganha-se um travesseiro. Além disso, na compra de 4 acessórios, o de valor mais baixo é de graça. E todos os clientes que comprarem até o dia 31 de maio, concorrem a um reembolso do valor total da compra, limitado a R$10 mil.

A Luuna se destaca no mercado por oferecer a melhor tecnologia em descanso. Para isso, conta com materiais premium, segue padrões de qualidade exigentes, além de investir em inovação e testes. Já tem quase 10 anos de atuação e mais de 2 milhões de clientes ao redor do mundo.

Loja Luuna

Endereço: Av. Europa, 660 - Jardins. São Paulo – SP

Horário de funcionamento:

Seg a Sáb - 10h às 19h

Dom - 10h às 18h

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão em caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, segue crescendo e ampliando seu portfólio de produtos. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil. Já conta com mais de 2 milhões de clientes globalmente e quase 10 anos de mercado oferecendo descanso de qualidade.

