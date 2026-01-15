M4Markets encerra 2025 com um crescimento robusto e define a meta para 2026

VICTORIA, Seychelles, 15 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A M4Markets encerrou 2025 com fortes indicadores de desempenho em toda a atividade do cliente, expansão regional e eficiência interna. A empresa relata que tanto os traders ativos quanto as taxas de crescimento anuais aumentaram na Ásia, Oriente Médio e Norte da África, América Latina e África; o Oriente Médio e o Norte da África registraram o maior aumento, em 618%. A M4Markets afirma que está entrando em 2026 com maior estabilidade e um direcionamento mais claro.

Refletindo sobre 2025, o CEO da empresa, Oscar Asly, compartilhou que o foco da empresa em melhorar a execução, o suporte e a educação se traduziu em ganhos significativos. Ele afirmou: "Este ano nos forneceu uma imagem mais clara de como os traders se comportam em diferentes regiões. Observamos maior retenção, atividade diária mais intensa e um aumento perceptível na demanda por condições de trading estáveis. O que fez a maior diferença este ano, foi a forma como nossas equipes responderam às necessidades específicas de cada região. A adaptabilidade delas é a razão pela qual encerramos 2025 com uma nota tão positiva."

Fatores determinantes do desempenho e o caminho a ser seguido em 2026

As métricas internas revelaram uma participação particularmente forte dos traders asiáticos e do CCG, em que o ouro e os principais índices continuaram a ser as principais escolhas. A América Latina apresentou um forte impulso nos CFDs de criptomoedas, ao passo que a África registrou um interesse crescente pelas principais moedas estrangeiras. As unidades de atendimento ao cliente da M4Markets relataram um tempo de resolução mais rápido e melhores índices de satisfação.

Comentando sobre o progresso do ano, Asly acrescentou: "Fizemos um progresso significativo em 2025, porque mantivemos nossas prioridades práticas. Melhores spreads, execução mais rápida, retiradas mais facilitadas e mais conteúdo educativo foram fundamentais. Pensando em 2026, nosso trabalho se concentrará em aprimoramentos mais profundos da plataforma, análises melhores e suporte mais personalizado para cada região."

A M4Markets também destacou o papel da sua crescente presença regulatória, com supervisão ao âmbito das licenças europeias, da FSA Seychelles e da DFSA, bem como licenças adicionais em processo de obtenção. A empresa observou um aumento na demanda por recursos educacionais na Ásia, América Latina e Oriente Médio e Norte da África, além de uma mudança de direcionamento para contas com spreads mais baixos, opções de alavancagem mais altas e controle de risco mais forte.

Sobre a marca

A M4Markets é uma corretora multirregulamentada que oferece diversos ativos por meio de suas plataformas intuitivas MT4 e MT5. Os traders têm acesso a amplas opções de conta, depósitos a partir de US$ 5 e alavancagem de até 1:5000. Além disso, o ambiente de trading da empresa inclui indicadores integrados, recursos de hedge, relatórios personalizados e sinais de trading, todos desenvolvidos para apoiar uma negociação fundamentada e eficiente.

FONTE M4Markets