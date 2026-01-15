M4Markets cierra 2025 con un sólido crecimiento y define el rumbo para 2026

VICTORIA, Seychelles, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- M4Markets ha finalizado el 2025 con sólidos indicadores de desempeño en la actividad de los clientes, la expansión regional y la eficiencia interna. La empresa informa que tanto los traders activos como las tasas de crecimiento interanual aumentaron en Asia, MENA, LATAM y África, con el mayor aumento registrado en MENA con un 618 %. M4Markets indica que está entrando en 2026 con mayor estabilidad y un rumbo más claro.

Reflexionando sobre 2025, el director ejecutivo de la empresa, Oscar Asly, compartió que el enfoque de la empresa en mejorar la ejecución, el apoyo y la educación se ha traducido en ganancias medibles. Afirmó: "Este año nos dio una idea más clara de cómo se comportan los traders en diferentes regiones. Vimos una mayor retención, una actividad diaria más fuerte y un aumento notable en la demanda de condiciones de trading estables. Lo que marcó la mayor diferencia este año fue la forma en que nuestros equipos respondieron a las necesidades únicas de cada región. Su adaptabilidad es la razón por la que cerramos 2025 con un balance tan positivo".

Impulsores del desempeño y las perspectivas para 2026

Las métricas internas mostraron una participación particularmente fuerte de los traders asiáticos y del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG, por sus siglas en inglés), y el oro y los principales índices siguen siendo las principales opciones. LATAM mostró un gran impulso en los CFD sobre criptomonedas, mientras que África registró un creciente interés en las principales divisas. Las unidades de soporte al cliente de M4Markets informaron tiempos de resolución más rápidos y mejores puntajes de satisfacción.

Al comentar sobre el progreso del año, Asly agregó: "Hicimos un progreso sólido en 2025 porque mantuvimos nuestras prioridades prácticas. Mejores spreads, ejecución más rápida, retiros más ágiles y más contenido educativo fueron fundamentales. A medida que miramos hacia 2026, nuestro trabajo se centrará en mejoras más profundas de la plataforma, mejores análisis y un soporte más personalizado para cada región".

M4Markets también subrayó el papel de su huella regulatoria en expansión, con supervisión bajo licencias europeas, FSA Seychelles y DFSA, así como licencias adicionales en curso. La compañía observó una creciente demanda de recursos educativos en Asia, LATAM y MENA, junto con un cambio hacia cuentas con spreads más bajos, mayores opciones de apalancamiento y un control de riesgos más sólido.

Acerca de la marca

M4Markets es un bróker multirregulado que ofrece diversos activos a través de sus intuitivas plataformas MT4 y MT5. Los traders pueden acceder a amplias opciones de cuenta, depósitos a partir de $5 y apalancamiento de hasta 1:5000. Además, el entorno de trading de la empresa incluye indicadores incorporados, capacidades de cobertura, informes personalizados y señales de trading, todo ello diseñado para respaldar un trading informado y eficiente.

