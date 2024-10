Maior crescimento anual de empregos na área de energias renováveis em 2023, chegando a 16,2 milhões

Novo relatório ressalta a importância de políticas e investimentos holísticos para apoiar a criação de uma força de trabalho qualificada e diversificada.

ABU DHABI, EAU e GENEVA, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O ano de 2023 registrou o maior aumento de todos os tempos em empregos na área de energias renováveis, de 13,7 milhões em 2022 para 16,2 milhões, de acordo com o recém-lançado relatório Energia Renovável e Empregos - Relatório Anual de 2024 da Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O salto de 18% em relação ao ano anterior reflete o forte crescimento das capacidades de geração de energia renovável, juntamente com a expansão contínua da fabricação de equipamentos.

Uma análise mais detalhada dos dados do relatório, no entanto, mostra um quadro global desigual. Cerca de dois terços da nova capacidade global de energia solar e eólica foram instalados somente na China no ano passado.

A China lidera com uma estimativa de 7,4 milhões de empregos em energia renovável, ou 46% do total global. A UE vem em seguida, com 1,8 milhão, o Brasil, com 1,56 milhão, e os Estados Unidos e a Índia, cada um com cerca de 1 milhão de empregos.

Como nos últimos anos, o maior impulso veio do setor de energia solar fotovoltaica (PV), que cresceu rapidamente e gerou 7,2 milhões de empregos em todo o mundo. Desses, 4,6 milhões estavam na China, o principal fabricante e instalador de energia fotovoltaica. Graças aos significativos investimentos chineses, o Sudeste Asiático surgiu como um importante centro de exportação de energia solar fotovoltaica, criando empregos na região.

Os biocombustíveis líquidos tiveram o segundo maior número de empregos, seguidos pela energia hidrelétrica e eólica. O Brasil liderou o ranking de biocombustíveis, sendo responsável por um terço dos 2,8 milhões de empregos no mundo nesse setor. O aumento da produção colocou a Indonésia em segundo lugar, com um quarto dos empregos globais em biocombustíveis.

Devido a uma desaceleração na implantação, a energia hidrelétrica se tornou uma exceção à tendência geral de crescimento, com a estimativa de que o número de empregos diretos tenha diminuído de 2,5 milhões em 2022 para 2,3 milhões. China, Índia, Brasil, Vietnã e Paquistão foram os maiores empregadores do setor.

No setor eólico, a China e a Europa continuam dominando. Como líderes na fabricação e instalação de turbinas, eles contribuíram com 52% e 21% para o total global de 1,5 milhão de empregos, respectivamente.

Apesar do imenso potencial de recursos, a África continua a receber apenas uma pequena parcela dos investimentos globais em energias renováveis, o que se traduziu em um total de 324.000 empregos em energias renováveis em 2023. Para regiões que precisam urgentemente de acesso confiável e sustentável à energia, como a África, e especialmente em áreas remotas, as soluções de energia renovável descentralizada (DRE) - sistemas autônomos que não estão conectados às redes de serviços públicos - representam uma oportunidade de preencher a lacuna de acesso e gerar empregos. A remoção de barreiras para que as mulheres iniciem iniciativas de empreendedorismo em DRE pode estimular o setor, resultando em economias locais aprimoradas e equidade energética.

Reconhecendo o alto grau de concentração geográfica, Francesco La Camera, Diretor Geral da IRENA, disse: "A história da transição energética e seus ganhos socioeconômicos não devem ser sobre uma ou duas regiões. Se quisermos cumprir nossa promessa coletiva de triplicar a capacidade de energia renovável até 2030, o mundo deve intensificar seu jogo e apoiar as regiões marginalizadas na abordagem das barreiras que impedem o progresso de suas transições. O fortalecimento da colaboração internacional pode mobilizar mais financiamento para o apoio a políticas e a capacitação em países que ainda não beneficiam da criação de empregos em energias renováveis."

Para atender à crescente demanda das transições de energia por diversas habilidades e talentos, as políticas devem apoiar medidas em favor de uma maior diversidade da força de trabalho e da igualdade de gênero. Representando 32% da força de trabalho total de energias renováveis, as mulheres continuam tendo uma participação desigual, mesmo quando o número de empregos continua aumentando. É essencial que a educação e os treinamentos levem a diversas oportunidades de emprego para mulheres, jovens e membros de grupos minoritários e desfavorecidos.

"Investir em educação, habilidades e treinamento ajuda a requalificar todos os trabalhadores dos setores de combustíveis fósseis, abordar as disparidades de gênero ou outras e preparar a força de trabalho para novas funções de energia limpa. Isso é essencial se quisermos equipar os trabalhadores com o conhecimento e as habilidades que precisam para conseguir empregos decentes e garantir que a transição energética seja justa e sustentável. Uma transição sustentável é o que o Acordo de Paris exige de nós e o que nos comprometemos a alcançar ao assinar o Acordo", explicou o Diretor-Geral da OIT, Gilbert F. Houngbo.

Esta 11ª edição da Revisão Anual faz parte do extenso trabalho analítico da IRENA sobre os impactos socioeconômicos de uma transição energética baseada em energias renováveis. Esta edição – que é a 4ª edição desenvolvida em colaboração com a OIT – ressalta a importância de uma abordagem centrada nas pessoas e no planeta para alcançar uma transição justa e inclusiva. Ela exige uma estrutura de política holística que vá além da busca por inovação tecnológica para atingir rapidamente a meta de triplicação ao menor custo possível, priorizando a criação de valor local e garantindo a criação de empregos decentes com base na participação ativa dos trabalhadores e das comunidades na definição da transição energética. Tendo em conta sua experiência no mundo do trabalho, a OIT contribuiu com o capítulo do relatório sobre habilidades.

Leia o relatório completo aqui.

FONTE International Renewable Energy Agency (IRENA)