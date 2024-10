La plus forte croissance annuelle du nombre d'emplois dans les énergies renouvelables : 16,2 millions en 2023

Un nouveau rapport souligne l'importance d'une approche globale des politiques et des investissements pour la création d'une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée.

ABU DHABI, Émirats Arabes Unis et GENÈVE, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- L'année 2023 a connu la plus forte augmentation jamais enregistrée du nombre d'emplois dans les énergies renouvelables, passant de 13,7 millions en 2022 à 16,2 millions, selon le rapport Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2024 récemment publié par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et l'Organisation internationale du travail (OIT). Cette hausse de 18 % d'une année à l'autre reflète la forte croissance des capacités de production des énergies renouvelables, ainsi que l'expansion continue de la fabrication d'équipements.

Un examen plus approfondi des données du rapport révèle toutefois une situation mondiale inégale. Près des deux tiers des nouvelles capacités mondiales d'énergie solaire et éolienne ont été installées en Chine l'année dernière.

La Chine est en tête avec environ 7,4 millions d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables, soit 46 % du total mondial. L'UE suit avec 1,8 million d'emplois, le Brésil avec 1,56 million, et les États-Unis et l'Inde, chacun avec près d'un million d'emplois.

Comme ces dernières années, l'impulsion la plus forte est venue du secteur de l'énergie solaire photovoltaïque (PV), en pleine croissance, qui soutient 7,2 millions d'emplois dans le monde. Parmi eux, 4,6 millions se trouvaient en Chine, principal fabricant et installateur de panneaux photovoltaïques. Grâce aux investissements chinois importants, l'Asie du Sud-Est est devenue un important centre d'exportation de l'énergie solaire photovoltaïque, créant ainsi des emplois dans la région.

Les biocarburants liquides occupaient la seconde place en termes de nombre d'emplois, suivis par l'hydroélectricité et l'énergie éolienne. Le Brésil arrive en tête du classement des biocarburants, représentant un tiers des 2,8 millions d'emplois mondiaux dans ce secteur. La forte production place l'Indonésie au deuxième rang, avec un quart des emplois mondiaux dans le secteur des biocarburants.

En raison d'un ralentissement du déploiement, l'hydroélectricité s'est éloignée de la tendance générale de croissance, avec un nombre d'emplois directs estimé à 2,3 millions en 2023, contre 2,5 millions en 2022. La Chine, l'Inde, le Brésil, le Vietnam et le Pakistan étaient les plus grands employeurs du secteur.

Dans le secteur éolien, la Chine et l'Europe restent prédominantes. En tant que leaders dans la fabrication et l'installation de turbines, ils ont contribué respectivement à 52 % et 21 % au total mondial de 1,5 million d'emplois.

Malgré un immense potentiel de ressources, l'Afrique continue de ne recevoir qu'une petite part des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables, ce qui se traduit par un total de 324 000 emplois dans les énergies renouvelables en 2023. Pour les régions qui ont un besoin urgent d'un accès fiable et durable à l'énergie comme l'Afrique, et en particulier dans les zones reculées, les solutions d'énergie renouvelable décentralisée (ERD) – des systèmes autonomes qui ne sont pas connectés aux réseaux électriques – offrent une opportunité à la fois de combler le déficit d'accès et de créer des emplois. La levée des obstacles qui empêchent les femmes de créer des entreprises dans le domaine des ERD peut stimuler le secteur, et ainsi améliorer les économies locales et l'équité énergétique.

Reconnaissant l'existence d'une forte concentration géographique, Francesco La Camera, Directeur général de l'IRENA, a déclaré : « La poursuite de la transition énergétique et ses bénéfices socio-économiques ne devraient pas concerner une ou deux régions. » Si nous voulons tous tenir notre engagement collectif de tripler la capacité des énergies renouvelables d'ici 2030, le monde doit intensifier ses efforts et aider les régions marginalisées à surmonter les obstacles qui entravent la progression de leur transition. Le renforcement de la collaboration internationale peut mobiliser davantage de fonds en faveur des politiques et du développement des capacités dans les pays qui n'ont pas encore bénéficié de la création d'emplois dans les énergies renouvelables. »

Pour répondre à la demande croissante de compétences et de talents diversifiés dans le cadre des transitions énergétiques, les politiques doivent soutenir des mesures en faveur d'une plus grande diversité de la main-d'œuvre et d'une plus grande égalité des genres. Représentant 32 % de la main-d'œuvre totale du secteur des énergies renouvelables, les femmes continuent d'occuper une place inégale, même si le nombre d'emplois ne cesse d'augmenter. Il est essentiel que l'éducation et la formation conduisent à des opportunités d'emploi diversifiées pour les femmes, les jeunes et les membres des minorités et des groupes défavorisés.

« L'investissement dans l'éducation, les compétences et la formation permet de requalifier les travailleurs des secteurs des combustibles fossiles, de traiter les disparités de genre ou d'autres inégalités, et de préparer la main-d'œuvre à occuper de nouvelles fonctions dans le domaine des énergies propres. Il est essentiel que nous dotions les travailleurs des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour obtenir des emplois décents et pour garantir que la transition énergétique soit juste et durable. « Une transition durable est ce que l'Accord de Paris exige de nous, et c'est ce que nous nous sommes engagés à réaliser lorsque nous avons signé l'Accord », a expliqué le Directeur général de l'OIT, Gilbert F. Houngbo.

Cette 11e édition de la Revue annuelle fait partie des travaux analytiques approfondis de l'IRENA sur les impacts socio-économiques d'une transition énergétique basée sur les énergies renouvelables. Cette édition, qui est la quatrième élaborée en collaboration avec l'OIT, souligne l'importance d'une approche centrée sur les personnes et la planète pour parvenir à une transition juste et inclusive. Elle préconise un cadre politique global allant au-delà de la poursuite de l'innovation technologique pour atteindre rapidement l'objectif de triplement au coût le plus bas possible, et donne la priorité à la génération de valeur locale, garantit la création d'emplois décents et se fonde sur la participation active des travailleurs et des communautés à la définition de la transition énergétique. S'appuyant sur son expertise du monde du travail, l'OIT a contribué au chapitre du rapport consacré aux compétences.