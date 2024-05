Mais de 10 serviços inovadores de cartão CBDC lançados em seis meses no sistema Way4 da OpenWay

ALMATY, Cazaquistão, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em apenas seis meses após o Cazaquistão lançar o tenge digital, sua moeda digital do Banco Central, mais de 10 serviços inovadores de cartão CBDC foram disponibilizados para a população de 20 milhões de pessoas do país. O Altyn Bank, o Eurasian Bank e o Halyk Bank utilizaram o sistema de software de pagamentos digitais Way4 para aderir rapidamente a esse projeto CBDC e integrar 72% dos primeiros usuários de cartões tenge digitais. A implementação digital do tenge está se expandindo, com 36 novos cenários de uso em seu cronograma para 2024 e 2025, de acordo com a Corporação Nacional de Pagamentos do Cazaquistão.

Os clientes de bancos no Cazaquistão podem solicitar cartões CBDC virtuais e plásticos e usá-los para compras em lojas físicas e de comércio eletrônico nas redes globais Mastercard e Visa. Além disso, eles podem sacar dinheiro em caixas eletrônicos, vincular seus cartões ao Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, monitorar o saldo do cartão CBDC e o histórico de transações por meio de aplicativos bancários no celular e acessar outros serviços relacionados.

Mais de 130 países estão pesquisando ou implementando ativamente o CBDC. Embora a maioria das transações CBDC sejam realizadas através de interfaces Web e móveis, o projeto do tenge digital oferece aos consumidores um instrumento tangível para pagamentos CBDC.

O projeto Digital Tenge do Cazaquistão tem vários objetivos ambiciosos. Estes incluem a intensificação do comércio internacional, o lançamento de iniciativas sociais inovadoras e de combate à corrupção, assim como a possibilidade de integração entre plataformas CBDC e DeFi não governamentais. A Way4 fornece inovações na emissão e aquisição de cartões para diversos membros do ecossistema digital do tenge: Corporação Nacional de Pagamentos do Cazaquistão, Eurasian Bank, Altyn Bank, Halyk Bank e o serviço postal nacional Kazpost. Auxiliados pela parceira OW Kazakhstan, três dessas operadoras de pagamentos integraram seu sistema de processamento de cartões com a plataforma Digital Tenge em menos de dois meses.

A integração bem-sucedida dos cartões CBDC no ecossistema de pagamentos do Cazaquistão é uma prova da abordagem inovadora do país e da robustez de sua infraestrutura bancária. Há muito tempo, vários bancos usam o sistema de software Way4 da OpenWay para introduzir inovações pioneiras: por exemplo, os primeiros cartões UnionPay emitidos fora da China e as primeiras transferências móveis Visa P2P do mundo.

Para emissão e resgate de CBDC, o órgão regulador de pagamentos do Cazaquistão selecionou a plataforma Corda da R3. Apoiado pela Way4, Corda e outras tecnologias, o Cazaquistão está fortalecendo sua posição no cenário econômico internacional.

Para obter mais informações sobre a Way4 e seu papel nas transações CBDC, acesse openwaygroup.com

FONTE OpenWay