OpenWay 的 Way4 系統六個月內推出超過 10 項創新 CBDC 銀行卡服務

哈薩克斯坦阿拉木圖2024年5月30日 /美通社/ -- 在哈薩克斯坦推出其央行數碼貨幣 (CBDC) 僅僅六個月後，全國超過 2,000 萬人口現在可以享用超過 10 種創新的 CBDC 銀行卡服務。Altyn Bank、Eurasian Bank 及 Halyk Bank 採用 Way4 支付軟件系統率先加入 CBDC 項目，在數碼堅戈銀行卡早期使用者實現高達 72% 的滲透率。哈薩克斯坦 National Payment Corporation 表示，數碼堅戈的應用範圍正在擴大，2024 年和 2025 年還計劃新增 36 個應用案例。

哈薩克斯坦的銀行客戶可以申請虛擬和實體 CBDC 銀行卡，並在 Mastercard 和 Visa 的全球網絡中用於門市和電商購物。此外，他們還可以在自動櫃員機取款，將卡片連結到 Google Pay、Apple Pay 和 Samsung Pay，透過移動銀行監控 CBDC 卡的餘額和交易歷史，並獲取其他相關服務。

超過 130 個國家和地區正在積極研究或實施 CBDC。雖然大多數 CBDC 交易是透過網頁和移動介面進行的，但數碼堅戈項目為消費者提供了一種進行 CBDC 支付的實質性工具。

哈薩克斯坦的數碼堅戈項目致力於實現多個雄心目標。這些目標包括加強跨境貿易、推出創新的社會和反腐敗倡議，以及實現 CBDC 與非政府去中心化金融 (DeFi) 平台之間的整合。Way4 支持數碼堅戈生態系統的多個成員進行發卡和收單創新，這些成員包括：哈薩克斯坦的 National Payment Corporation、Eurasian Bank、Altyn Bank、Halyk Bank 及國家郵政服務公司 Kazpost。在哈薩克斯坦合作夥伴 OW 的協助下，其中三家支付機構在短短兩個月內就將其卡處理系統集成到數碼堅戈台。

哈薩克斯坦成功將 CBDC 銀行卡融入集其支付生態系統，彰顯了該國前瞻性的思維方式及其銀行基礎設施的穩健。多家本地銀行早已採用 OpenWay 的 Way4 軟件系統推出突破性產品和服務：例如，發行中國境外首批銀聯卡以及全球首創的移動 Visa P2P 轉账服務。

哈薩克斯坦的支付監管機構選擇了 R3 的 Corda 平台來發行和兌換 CBDC。憑藉 Way4、Corda 等技術的支持，哈薩克斯坦正在鞏固其在國際經濟舞台上的地位。

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SOURCE OpenWay