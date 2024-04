"MANGA Plus Universe" lançada pela Shueisha e pela alu: comunidade de mangá pode discutir sobre as obras no "MANGA Plus by SHUEISHA" com fãs de todo o mundo através de tradução por IA

TÓQUIO, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Shueisha Inc. e a alu Inc., ambas sediadas em Tóquio, lançaram em 12 de abril a "MANGA Plus Universe" (doravante "MPU"), uma plataforma global para a comunidade de mangá para troca de opiniões com fãs do mundo todo através de tradução por IA sobre obras de quadrinhos de mangá listadas no "MANGA Plus by SHUEISHA", um serviço online gratuito de entrega de conteúdo de mangá.

O serviço comunitário estará disponível por cerca de um mês até 13 de maio como um projeto no quinto aniversário do "MANGA Plus by SHUEISHA".

Imagem:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108123/202403298776/_prw_PI1fl_Hur12f3n.png

URL: https://mangaplusuniverse.com/

- Esboço da MPU

A MPU é uma plataforma global para a comunidade de mangá que permite que fãs de todo o mundo troquem opiniões sem barreiras linguísticas sobre os 15 mangás listados. Os usuários podem postar comentários e imagens, "curtir" e responder postagens de outras pessoas ou votar, entre outros, em tópicos para expressar opiniões sobre as obras em questão.

Esse serviço realiza a tradução natural de nove idiomas, incluindo inglês e espanhol, utilizando o "Azure OpenAI Service" oferecido pela Microsoft Corp., ao mesmo tempo em que usa o "DeepL Translate" e o "Google Translate".

- Histórico do lançamento

Nos últimos anos, as vendas de mangás japoneses no exterior continuaram a se expandir, graças às estratégias de franquia de mídia empregadas por plataformas globais de conteúdo visual, como a Netflix, como um dos fatores. No Japão, os mangás são obras originais para animações, filmes, dramas e assim por diante, já desempenhando um papel de liderança no negócio de conteúdo coberto por propriedade intelectual. No entanto, tem potencial para crescer como conteúdo global e maior no futuro.

A editora Shueisha concentrou-se na expansão dos negócios no exterior usando vários formatos, incluindo o "MANGA Plus by SHUEISHA", lançado em janeiro de 2019. Agora, como parte desses esforços, e tendo como pano de fundo o rápido desenvolvimento da tecnologia de IA, a empresa lançou a MPU com o apoio da alu, cujo ponto forte é a comercialização de conteúdo coberto por propriedade intelectual que aproveita novas tecnologias.

FONTE Shueisha Inc., alu Inc.