Lancement de "MANGA Plus Universe » par Shueisha et alu : la communauté manga peut discuter de « MANGA Plus by SHUEISHA » avec des fans du monde entier grâce à la traduction par l'IA

TOKYO, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Shueisha Inc. et alu Inc. dont le siège est à Tokyo, ont lancé le 12 avril « MANGA Plus Universe » (ci-après « MPU »), une plateforme communautaire mondiale de manga permettant d'échanger des opinions avec des fans du monde entier par le biais de la traduction par l'IA concernant des mangas répertoriés sur « MANGA Plus by SHUEISHA », un service gratuit de fourniture de contenu de manga en ligne.

Le service communautaire sera disponible pendant environ un mois, jusqu'au 13 mai, à l'occasion du cinquième anniversaire de « MANGA Plus by SHUEISHA ».

- Présentation de MPU

MPU est une plateforme communautaire mondiale de manga permettant aux fans du monde entier d'échanger leurs opinions, au-delà des barrières linguistiques, sur les 15 œuvres de manga répertoriées. Les utilisateurs peuvent publier des commentaires et des images, cliquer sur « J'aime » et répondre aux messages des autres, ou voter, entre autres, dans des fils de discussion pour exprimer leur opinion sur les œuvres en question.

Ce service a assuré la traduction naturelle de neuf langues, dont l'anglais et l'espagnol, en utilisant « Azure OpenAI Service » proposé par Microsoft Corp. ainsi que « DeepL Translate » et « Google Traduction ».

- Contexte du lancement

Ces dernières années, les ventes de mangas japonais à l'étranger ont continué à augmenter, notamment grâce aux stratégies de franchise médiatique employées par les plateformes mondiales de contenu visuel, telles que Netflix. Au Japon, les mangas sont des œuvres originales pour l'animation, les films, les drames, etc. et jouent déjà un rôle de premier plan dans le secteur du contenu IP. Cependant, ce média a le potentiel de se développer en tant que contenu mondial et de plus grande envergure à l'avenir.

La maison d'édition Shueisha s'est concentrée sur l'expansion des activités à l'étranger sous diverses formes, notamment « MANGA Plus by SHUEISHA », publié en janvier 2019. Aujourd'hui, dans le cadre de ces efforts et dans le contexte du développement rapide de la technologie de l'IA, la société a publié MPU avec le soutien d'alu, qui a une force dans la commercialisation de contenu IP exploitant les nouvelles technologies.