"MANGA Plus Universe" Lanzado por Shueisha, alu: Comunidad Manga para debatir las obras de "MANGA Plus by SHUEISHA" con los fanáticos de todo el mundo a través de la traducción automática

TOKIO, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Shueisha Inc. y alu Inc., ambas con sede en Tokio, lanzaron el 12 de abril "MANGA Plus Universe" (en lo sucesivo, "MPU"), una plataforma de comunidad global de manga para intercambiar opiniones con aficionados de todo el mundo a través de la traducción de IA sobre obras de cómic de manga que aparecen en "MANGA Plus by SHUEISHA", un servicio gratuito de entrega de contenido de manga en línea.

El servicio comunitario estará disponible durante aproximadamente un mes, hasta el 13 de mayo, como proyecto del quinto aniversario de "MANGA Plus by SHUEISHA".

Imagen:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108123/202403298776/_prw_PI1fl_Hur12f3n.png

URL: https://mangaplusuniverse.com/

- Descripción de la MPU

MPU es una plataforma global de la comunidad del manga que permite a los aficionados de todo el mundo intercambiar opiniones, sin barreras lingüísticas, sobre las 15 obras de manga incluidas en la lista. Los usuarios pueden publicar comentarios e imágenes, hacer clic en "me gusta" y responder a las publicaciones de otros, o votar, entre otras cosas, dentro de los hilos para expresar opiniones sobre las obras en cuestión.

Este servicio ha realizado la traducción natural de nueve idiomas, incluidos el inglés y el español, utilizando "Azure OpenAI Service" ofrecido por Microsoft Corp. y también "DeepL Translate" y "Google Translate".

- Antecedentes de la difusión

En los últimos años, las ventas de cómics manga japoneses en el extranjero no han dejado de crecer, gracias, entre otros factores, a las estrategias de franquicias mediáticas empleadas por plataformas globales de contenidos visuales, como Netflix. En Japón, el manga ha sido una obra original para la animación, el cine, los dramas, etc., y ya desempeña el papel principal en el negocio de los contenidos de propiedad intelectual. A su vez, tiene potencial de convertirse en un contenido global y de mayor envergadura en el futuro.

La editorial Shueisha se ha centrado en la expansión comercial en el extranjero utilizando diversas formas, incluido "MANGA Plus by SHUEISHA", lanzado en enero de 2019. Ahora, como parte de esos esfuerzos, y con el telón de fondo del rápido desarrollo de la tecnología de IA, la empresa lanzó MPU con el apoyo de alu, que tiene fuerza en la comercialización de contenidos de IP aprovechando las nuevas tecnologías.

FUENTE Shueisha Inc., alu Inc.