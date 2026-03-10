Manutenção garante operação dos radares meteorológicos durante as tempestades de verão no Brasil

Serviços especializados da Saab Brasil asseguram a confiabilidade dos sistemas durante o período de chuvas intensas

SÃO PAULO, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que o Brasil se aproxima das últimas semanas do verão, tradicionalmente marcadas por chuvas intensas e eventos climáticos severos, a operação contínua dos radares meteorológicos segue sendo essencial para a segurança pública. Para assegurar a disponibilidade desses sistemas em momentos críticos, a Saab Brasil, empresa de defesa e segurança e parceira estratégica do país, oferece serviços especializados de manutenção de radares meteorológicos, apoiando autoridades e equipes de emergência na prevenção de desastres.

Para mais informações sobre os serviços de manutenção de radares da Saab, acesse: https://www.saab.com/pt-br/markets/brasil.

"Cada hora de inatividade dos radares durante chuvas intensas aumenta a incerteza para as equipes de emergência", afirma Ana Paula Cordeiro, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios e Vendas para a América Latina na Saab Brasil. "Nosso trabalho é garantir que esses sistemas permaneçam operacionais e confiáveis durante eventos climáticos extremos."

Os radares meteorológicos são fundamentais para detectar tempestades, volumes de precipitação e o deslocamento de sistemas severos, especialmente em centros urbanos e regiões vulneráveis. Em episódios de chuvas extremas, os dados gerados orientam ações de defesa civil e a coordenação de respostas rápidas.

A Organização Meteorológica Mundial (WMO) recomenda que redes de radares sejam gerenciadas com foco em alta disponibilidade e continuidade de dados, sobretudo durante eventos climáticos de alto impacto, com ênfase em monitoramento contínuo, manutenção preventiva e resposta ágil a falhas.

Como os radares meteorológicos dependem de tecnologia complexa e altamente especializada, falhas tratadas apenas após ocorrerem podem resultar em paralisações prolongadas, às vezes durante vários dias. Estratégias de manutenção preventiva e monitoramento estruturado são, portanto, essenciais para antecipar problemas, reduzir riscos operacionais e prolongar o ciclo de vida dos equipamentos.

No país, a Saab Brasil enfrenta esses desafios oferecendo serviços completos de manutenção de radares meteorológicos, garantindo disponibilidade operacional superior a 98% por meio de monitoramento contínuo, manutenção preventiva programada duas vezes ao ano e intervenções corretivas sob demanda.

Os contratos de nível de serviço ainda asseguram resolução rápida de falhas, com tempos de resposta de até quatro horas, diagnóstico da causa raiz em 24 horas e resolução dos problemas em até 72 horas, aumentando o tempo de disponibilidade operacional, fator crucial para as equipes de defesa civil e emergência.

Sobre a Saab

A Saab é uma empresa líder em defesa e segurança com um propósito duradouro: ajudar as nações a manterem as pessoas e as sociedades seguras. Com o talento de seus 28.000 colaboradores, a Saab constantemente ultrapassa os limites da tecnologia para criar um mundo mais seguro e sustentável. A Saab projeta, fabrica e mantém sistemas avançados nas áreas de aeronáutica, armamentos, comando e controle, sensores e sistemas subaquáticos. A empresa tem sua sede na Suécia, com operações importantes em todo o mundo, sendo parte das capacidades de defesa de várias nações.

A Saab mantém uma parceria de longo prazo com o Brasil e fornece diversas soluções avançadas para o país, tanto civis quanto militares. Com o Programa Gripen Brasileiro, a empresa estabeleceu uma ampla transferência de tecnologia que está beneficiando a indústria de defesa nacional.

