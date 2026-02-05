Sistemas de Gerenciamento de Combate emergem como plataforma-chave para a modernização naval na América Latina

Saab posiciona o 9LV CMS como uma solução capaz de apoiar a renovação de frotas e o desenvolvimento de capacidades na região

SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que diversos países da América Latina avançam em programas de renovação e extensão da vida útil de suas frotas navais, os Sistemas de Gerenciamento de Combate ganham destaque como um facilitador crítico das operações marítimas modernas, com o Sistema de Gerenciamento de Combate (CMS) 9LV da Saab reconhecido como a principal escolha entre as soluções de gerenciamento de combate na região. A demanda cresce em países como Brasil, Chile e México, enquanto na Colômbia o 9LV CMS está previsto para o futuro programa de fragatas PES.

As plataformas de CMS servem como a espinha dorsal operacional dos combatentes de superfície, integrando sensores, armas e funções de comando e controle para fornecer um quadro tático coerente. De acordo com uma análise de mercado de 2025 da Verified Market Research, baseada em dados de 2024, a América Latina representou aproximadamente 5% do mercado global de Sistemas de Gerenciamento de Combate, com a demanda aumentando de forma constante devido às iniciativas regionais de modernização de frotas.

O 9LV CMS funciona como o "cérebro" de uma embarcação, capturando, processando e fundindo dados de múltiplas fontes internas e externas para permitir uma tomada de decisão tática rápida e precisa. Ele pode ser empregado em uma variedade de fragatas e corvetas na América Latina, apoiando missões de vigilância marítima, defesa territorial e operações de coalizão.

Sua arquitetura modular e aberta permite a integração de sensores, armas e subsistemas desenvolvidos pela Saab, por terceiros ou por meio de soluções definidas pelo cliente, reduzindo a dependência de um único fornecedor e apoiando requisitos de customização nacional. "Buscamos dar às Marinhas a liberdade de evoluir suas frotas em seus próprios termos", afirma James Murray, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Saab na Colômbia. "Elas podem integrar novas capacidades ao longo de décadas enquanto desenvolvem expertise industrial nacional que permanecerá relevante no futuro."

A Saab combina tecnologia madura e comprovada em combate com um modelo de cooperação industrial focado na participação da indústria local, transferência de conhecimento e desenvolvimento de capacidades. Essa abordagem está alinhada às prioridades regionais de fortalecer o controle soberano sobre sistemas navais críticos, ao mesmo tempo em que melhora a disponibilidade operacional, a resiliência e a eficiência do ciclo de vida.

Com mais de 50 anos de experiência em programas navais, a Saab desenvolveu capacidades avançadas de integração de sistemas, especialmente para plataformas complexas nas quais múltiplos sistemas críticos de missão precisam operar de forma integrada. Essa expertise sustenta a adaptabilidade do 9LV CMS, permitindo que as Marinhas latino-americanas respondam a requisitos operacionais em evolução enquanto maximizam o retorno sobre o investimento.

