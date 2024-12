Maria Klaumann brilha sob as lentes de Luigi & Iango em Nova York

NOVA YORK, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A modelo brasileira Maria Klaumann, uma das grandes revelações da nova geração da moda, encerra 2024 em grande estilo. Em Nova York, ela é fotografada pelas lentes da renomada dupla Luigi & Iango (Luigi Murenu e Iango Henzi), que figura entre os 10 principais fotógrafos do cenário fashion mundial. A dupla ítalo-suíça, conhecida por capturar a alma de suas personagens com uma abordagem poética e sofisticada, assina retratos icônicos de estrelas como Madonna, Angelina Jolie, Venus Williams e Gisele Bündchen.

Com mais de 300 capas para a revista Vogue, além de outras tantas para i-D, Vanity Fair, W Korea e Harper's Bazaar US, Luigi & Iango vão além da captura da beleza. Suas obras são exibidas em prestigiados museus, como o Brooklyn Museum, o Montreal Museum of Fine Arts e o Kunsthal Rotterdam.

Os detalhes sobre o trabalho e a finalidade das fotos permanecem em sigilo, mas o encontro entre a modelo Maria Klaumann e a dupla ítalo-suíça já antecipa uma fusão autêntica de força e arte – um marco na carreira da modelo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2585672/WhatsApp_Image_2024_12_18_at_09_30_32.jpg

FONTE Maria Klaumann