Mastercard destaca seis tendências de pagamento que definirão 2026

SÃO PAULO, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Mastercard identificou seis grandes tendências que moldarão a forma como pessoas e empresas pagarão em 2026, à medida que os pagamentos digitais evoluem de simplesmente mais rápidos para mais inteligentes, mais seguros e mais integrados no dia a dia.

Baseadas no estudo 'Inside the Circles: Economic Outlook 2026' e nas análises globais da Mastercard, as tendências destacam como os avanços em inteligência artificial, identidade digital, pagamentos em tempo real e novas infraestruturas de pagamento estão transformando a movimentação de dinheiro, construindo confiança e abrindo novas oportunidades de inovação em mercados ao redor do mundo.

Seis tendências que moldarão os pagamentos em 2026

1. Garantindo segurança no comércio conduzido por agentes de IA

A IA generativa está evoluindo de recomendações para ações reais – com agentes de IA começando a iniciar e concluir transações em nome de consumidores e empresas. Em 2026, o foco estará na criação de sistemas de proteção em torno desse "comércio autônomo": verificando a legitimidade do agente de IA, fortalecendo a autenticação, reduzindo fraudes e capturando a intenção quando algo der errado. É possível automatizar pagamentos, mas a confiança ainda precisa ser projetada e gerenciada.

2. Conectando as criptomoedas ao comércio tradicional

A clareza regulatória em torno de stablecoins em mercados-chave está permitindo que o setor financeiro explore casos de uso mais práticos – desde pagamentos em carteiras de stablecoins até compras on-chain e liquidação transfronteiriça mais eficiente. À medida que essas estruturas amadurecem, consumidores e empresas começarão a experimentar maneiras mais rápidas e flexíveis de mover dinheiro entre ativos tradicionais e digitais, com segurança e conformidade integradas.

3. Reforçando a identidade digital

Com a maioria dos consumidores globais tendo sido alvo de fraudes online no último ano, uma identidade digital mais forte tornou-se essencial para o crescimento da economia digital. Em 2026, carteiras de identidade digital e credenciais verificadas ajudarão as pessoas a provar quem são de forma mais rápida e segura – seja para acessar serviços financeiros, confirmar idade ou realizar transações de alto valor – ao mesmo tempo em que ajudarão plataformas a verificar com quem estão lidando.

4. Apoiando a transição para um consumo mais sustentável

Gerações mais jovens estão acelerando a mudança em direção a uma economia circular baseada em reutilização, revenda e reparo. Os pagamentos apoiarão cada vez mais "ciclos regenerativos" – desde modelos de depósito e devolução até esquemas de reabastecimento e pagamentos peer-to-peer que recompensam escolhas sustentáveis. Microtransações e jornadas digitais fluidas tornarão tão fácil devolver e reutilizar quanto comprar algo novo.

5. Personalizando pagamentos, benefícios e riscos

Pagamentos e serviços bancários estão se tornando mais personalizados para necessidades individuais. No próximo ano, os consumidores terão mais controle sobre como pagam – por exemplo, escolhendo credenciais ou regras diferentes para gastos cotidianos versus grandes compras – enquanto se beneficiam de ofertas e orientações financeiras mais relevantes. Ao mesmo tempo, dados mais ricos e análises avançadas ajudarão instituições financeiras a atender melhor pequenas empresas e pessoas com histórico de crédito limitado.

6. Permitindo uma economia instantânea para todos, em qualquer lugar

As infraestruturas de pagamento em tempo real estão se expandindo rapidamente. No varejo físico, experiências biométricas e contactless continuarão a agilizar o checkout; online, pagamentos com um clique serão impulsionados pela adoção global da tokenização, que substitui dados estáticos do cartão por tokens seguros. Para empresas, novas capacidades de processamento que suportam liquidação em tempo real e no mesmo dia liberarão capital de giro. Pagamentos transfronteiriços também se tornarão mais rápidos e transparentes, ajudando pequenas empresas a alcançar clientes em todo o mundo.

Impulsionando o futuro dos pagamentos – das tendências globais à resiliência brasileira

À medida que os pagamentos digitais continuam a evoluir globalmente, a Mastercard mantém seu compromisso de promover inovações que tornem as transações mais inteligentes, seguras e inclusivas. No Brasil, onde o consumo privado deve crescer 2,2% em 2026, segundo o Mastercard Economics Institute, – superando a expansão do PIB –, trabalhamos ao lado de parceiros para oferecer experiências de pagamento que apoiem a resiliência econômica, a digitalização das PMEs e a inclusão financeira. Em um cenário de expansão moderada e mudanças no comportamento do consumidor, nossa tecnologia tem como objetivo capacitar pessoas e empresas a prosperar em uma economia cada vez mais conectada e orientada por dados.

