Mastercard Economics Institute Travel Trends: Entre eventos globais, Carnaval brasileiro se destaca por atrair turistas

Argentina é um dos principais destinos dos brasileiros com aumento de 38% em relação aos níveis de 2019, em fevereiro de 2024

SÃO PAULO, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A indústria de viagens está rompendo fronteiras em 2024. Em março deste ano, os gastos dos consumidores com viagens são robustos, com aumentos significativos no tráfego de passageiros, de acordo com o último relatório global do Mastercard Economics Institute. O "Travel Trends 2024" fornece insights abrangentes sobre o cenário em evolução da indústria de viagens em 74 mercados.

Em todo o mundo, os consumidores estão viajando para eventos memoráveis, que vão de eclipses solares a shows de Taylor Swift, Carnaval no Brasil e Copa do Mundo de Críquete. Neste relatório, o Mastercard Economics Institute fornece insights para viajantes na América Latina e no Caribe. Os 10 principais destinos de junho a agosto de 2024 para viajantes na região incluem:

Barcelona , Espanha;

Londres, Reino Unido;

Madri, na Espanha;

Paris , França;

Santiago, Chile ;

Buenos Aires, Argentina ;

Rio Negro , Colômbia;

Punta Cana , República Dominicana;

Nova Iorque, Estados Unidos;

Frankfurt , Alemanha.

Dadas as taxas de câmbio favoráveis, o tráfego de passageiros chilenos, brasileiros e norte-americanos na Argentina acelerou em fevereiro de 2024. O número de chegadas de passageiros do Brasil à Argentina nesse período saltou notavelmente para 38% acima dos níveis de 2019. Os viajantes brasileiros parecem estar se aproveitando de um peso argentino recorde. Para turistas de todo o mundo, Cancún, no México, é o quinto principal destino global para viajar de junho a agosto de 2024. Outra área muito visitada é o Caribe, onde está se tornando evidente que, embora a recuperação das viagens esteja avançando em toda a região, países com opções de hotéis relativamente mais acessíveis estão tendo um desempenho excepcional, beneficiando as economias. Aruba e a República Dominicana estão entre os cinco principais destinos mais procurados pelos viajantes dos EUA.

Internacionalmente, houve um aumento no tempo de férias, passando de 4,5 dias em 2020 para 5,5 dias em 2024. Na América Latina, o tempo gasto aumentou de 6,5 para 6,9 dias. Os visitantes do Brasil passam cerca de um dia a mais no país. O aumento se deve a fatores importantes, incluindo acessibilidade e clima.

Ao visitar o Brasil, o turista busca experiências com gastronomia. Em março de 2024, os gastos com refeições casuais aumentaram 96% acima dos níveis pré-pandemia em 2019. Já a alta gastronomia teve um aumento de 64% em relação ao mesmo ano.

Outras descobertas globais sobre o turismo

Com base em uma análise exclusiva de dados de transações agregados e anônimos, incluindo Mastercard SpendingPulse™, e fontes de dados de terceiros, o relatório analisa as principais tendências de viagens em todo o mundo para este ano e além, incluindo:

- Recorde de viagens: Um recorde histórico de 15,9 milhões de americanos viajou internacionalmente no primeiro trimestre de 2024.

- Lazer por mais tempo: Os turistas estão estendendo suas férias em um dia em média, influenciados por destinos acessíveis e climas mais quentes.

- Economia da experiência em movimento: os consumidores agora priorizam as experiências em detrimento dos bens materiais quando viajam, representando 12% das vendas de turismo – o ponto mais alto em pelo menos cinco anos.

- Cruzeiro a todo vapor: As viagens de cruzeiro estão superando os níveis de demanda pré-pandemia, impulsionadas pela acessibilidade em comparação com os hotéis. As Bahamas receberam 2,9 milhões de passageiros a mais por mar do que em 2019.

- Top 10 destinos mais procurados: o Japão lidera a atividade turística, enquanto Munique lidera a lista de turismo de verão. A Albânia está em terceiro lugar entre os países europeus com o menor custo.

"A resiliência e a adaptabilidade do setor de viagens, aliadas à demanda persistente do consumidor, se traduziram em uma forte recuperação do turismo", disse Michelle Meyer, economista-chefe e chefe do Mastercard Economics Institute. "Assim como em casa, os viajantes estão priorizando experiências ao invés de mercadorias no exterior. No entanto, os viajantes de hoje são exigentes, escolhendo destinos que oferecem valor e autenticidade. Eles são experientes o suficiente para esticar seus fundos e estender suas estadias, mergulhando totalmente nas experiências e maravilhas de cada local."

A Mastercard está focada em ajudar a indústria global de viagens a receber viajantes por meio de uma variedade de serviços, desde análises de mercado e insights de dados de alta frequência que ajudam a entender as tendências de consumo em mudança até estratégias de engajamento que personalizam a experiência de viagem e impulsionam a fidelidade à marca. E com benefícios de viagem abrangentes e conveniência, os titulares do cartão podem desfrutar de suas experiências de viagem e compras diárias com tranquilidade.

Você pode ver o relatório completo "Tendências de Viagem 2024" aqui. Outros relatórios e insights do Mastercard Economics Institute podem ser encontrados aqui.

