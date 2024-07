Max Polyakov e Noosphere liberados das restrições impostas pelos EUA antes da invasão russa da Ucrânia

O governo forçou o fundador da Noosphere a vender seu controle da Firefly Aerospace

WASHINGTON, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Noosphere Venture Partners anunciou hoje que o governo dos EUA liberou o Dr. Max Polyakov e suas empresas relacionadas de todas as condições impostas a eles no período que antecedeu a invasão russa da Ucrânia.

No início de 2022, o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos, juntamente com o Departamento da Força Aérea dos EUA, exigiu que a Noosphere e Polyakov alienassem toda a sua propriedade na Firefly Aerospace: fabricante de foguetes com sede no Texas na qual Polyakov investiu mais de US$ 200 milhões e construiu um negócio avaliado em mais de US$ 1 bilhão.

Na época, o governo decidiu que a propriedade da Firefly pela Noosphere constituía uma potencial ameaça à segurança nacional. Polyakov contestou veementemente que ele ou suas empresas representassem qualquer ameaça à segurança nacional dos EUA, mas cumpriu a ordem de desinvestimento para eliminar as preocupações do governo e preservar a Firefly.

Em uma carta de 31 de maio de 2024 à Noosphere, o Departamento de Tesouro dos EUA confirmou que a empresa e Polyakov estão liberados de todas as condições e obrigações que o governo impôs em 28 de fevereiro de 2022. O Departamento da Força Aérea dos EUA comunicou o mesmo em 08 de abril de 2022.

Essas liberações do governo dos EUA agora permitem que a Noosphere e Polyakov invistam novamente na indústria espacial e de defesa dos EUA, sujeitos, quando aplicável, a aprovações governamentais padrão. Polyakov declarou publicamente o seu objetivo de desenvolver parcerias mais fortes entre a Ucrânia e os Estados Unidos em tecnologia espacial, hardware e talentos – o sucesso da Firefly Alpha é um excelente exemplo.

