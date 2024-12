Max Verstappen se junta à celebração enquanto o campeão do Heineken's Player 0.0 é coroado

O icônico circuito de Zandvoort foi o cenário de uma batalha eletrizante, onde Jernej Dovžan, da Eslovênia, triunfou contra uma concorrência feroz, reivindicando o título e o reconhecimento global como o maior talento em corridas de simuladores.

Para aumentar ainda mais a empolgação, Max Verstappen, embaixador do Heineken® 0.0, subiu ao palco para encontrar os fãs e celebrar os finalistas, destacando a crescente interseção entre esportes eletrônicos, automobilismo e consumo responsável.

Verstappen comentou: "É incrível ver a paixão e dedicação desses corredores. O Player 0.0 continua a mostrar a importância da habilidade, foco e fazer as escolhas certas—não apenas nas corridas, como na vida."

O Player 0.0 é uma iniciativa central da plataforma "Quando você dirige, nunca beba" da Heineken®, reforçando a mensagem de que "O melhor motorista é aquele que não está bebendo." Com a missão de promover o consumo responsável, a competição envolve novos públicos através do dinâmico mundo dos jogos.

Lançado em 20 países, o concurso Player 0.0 deste ano apresentou um jogo personalizado e inovador para celulares como ponto de entrada para a competição, permitindo que participantes de todos os setores entrem na competição. O evento reforça o compromisso da Heineken® em criar estradas mais seguras através de plataformas envolventes e impactantes.

"A final do Player 0.0 deste ano reflete nossa dedicação em combinar inovação, responsabilidade e entretenimento," afirmou Natacha Volpini, chefe global de inovação digital para consumidores. "Por meio de iniciativas como esta, estamos alcançando novas audiências e inspirando escolhas responsáveis em todo o mundo."

À medida que a temporada de 2024 chega ao fim, a Heineken® vislumbra planos ainda maiores para o Player 0.0 em 2025, continuando a promover o consumo responsável e experiências inovadoras para os fãs.

Sobre o Player 0.0:

O Player 0.0, parte da iniciativa "Quando você dirigir, nunca beba - O melhor motorista" da Heineken®, redefine a escolha de um motorista designado, focando na sobriedade como o critério principal. Esta campanha global, que destaca o tetra campeão de F1 Max Verstappen, aproveita o legado da Heineken de promover o consumo responsável. Lançado inicialmente em 2021, o Player 0.0 combina jogos virtuais interativos com a experiência de apreciar a Heineken 0.0, trazendo à vida a mensagem de consumo responsável. Os participantes se envolvem em uma competição virtual, com oportunidades de ganhar vários prêmios e a chance de competir no evento final global do Player 0.0. O Player 0.0 exemplifica o compromisso da Heineken® com o consumo responsável e a melhoria da vida social.

Sobre a Heineken®:

A HEINEKEN® é a cervejaria mais internacional do mundo. É a principal desenvolvedora e comercializadora de marcas de cerveja e cidra premium. Liderado pela marca Heineken®, o Grupo possui um portfólio de mais de 300 cervejas e cidras internacionais, regionais, locais e especiais. Estamos comprometidos com a inovação, investimento de longo prazo na marca, vendas disciplinadas e gestão de custos eficiente. Através do programa "Brewing a Better World" (Fabricando um Mundo Melhor), a sustentabilidade está incorporada ao negócio.

A HEINEKEN® possui uma distribuição geográfica bem equilibrada, com posições de liderança tanto em mercados desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Empregamos mais de 85.000 funcionários e operamos cervejarias, malterias, fábricas de cidra e outras fábricas em mais de 70 países. As ações da Heineken N.V. e da Heineken Holding N.V. são negociadas na Euronext em Amsterdã. Os preços das ações ordinárias podem ser acessados na Bloomberg sob os símbolos HEIA NA e HEIO NA e na Reuters sob HEIN.AS e HEIO.AS. A HEINEKEN tem dois programas patrocinados de recibos de depósito americano (ADR) nível 1: Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) e Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY).

As informações mais recentes estão disponíveis no site da HEINEKEN: www.theHEINEKENcompany.com e siga-nos no X através do @HEINEKENCorp.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581515/Heineken.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581514/Heineken_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581516/Heineken_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581517/Heineken_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581518/Heineken_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581519/Heineken_6.jpg

FONTE Heineken