Max Verstappen viert mee als Heineken's Player 0.0 kampioen wordt gekroond

Het iconische circuit van Zandvoort vormde het decor voor een opwindende strijd, waar Jernej Dovžan uit Slovenië zegevierde tegen felle concurrentie en de titel en wereldwijde erkenning als het ultieme simracetalent opeiste.

Max Verstappen, Heineken® 0.0 ambassadeur, maakte de opwinding nog groter toen hij het podium opging om de fans te ontmoeten en de finalisten te prijzen, waarbij hij het groeiende raakvlak van esports, motorsport en verantwoorde consumptie benadrukte.

Verstappen zei: "Het is ongelooflijk om de passie en toewijding van deze racers te zien. Player 0.0 blijft de focus leggen op het belang van vaardigheid, focus en het maken van de juiste keuzes, niet alleen in het racen, maar ook in het leven."

Player 0.0 is een kerninitiatief van Heineken®'s When You Drive, Never Drink platform, dat de boodschap versterkt dat "De beste bestuurder is degene die niet drinkt." Met als missie om verantwoorde consumptie te promoten, betrekt de competitie een nieuw publiek via de dynamische gamingwereld.

De Player 0.0-wedstrijd van dit jaar die in 20 landen werd gelanceerd, introduceerde een op maat gemaakt en innovatieve mobiele game als startpunt voor de competitie, zodat deelnemers van alle achtergronden konden meespelen. Het evenement is een verdere uitbreiding van Heineken®'s betrokkenheid bij het creëren van veiligere wegen door middel van aantrekkelijke, impactvolle platforms.

"De Player 0.0-finale van dit jaar weerspiegelt onze toewijding aan het combineren van innovatie, verantwoordelijkheid en entertainment," aldus Natacha Volpini, Global Head Of Digital Consumer Innovation. "Met initiatieven als deze bereiken we een nieuw publiek en inspireren we wereldwijd tot verantwoorde keuzes."

Nu het seizoen 2024 ten einde loopt, kijkt Heineken® vooruit naar nog grotere plannen voor Player 0.0 in 2025, waarbij het zich blijft inzetten voor verantwoorde consumptie en innovatieve fanervaringen.

Over Player 0.0:

Player 0.0, onderdeel van Heineken®'s "When You Drive Never Drink - The Best Driver" initiatief, herdefinieert de keuze van een aangewezen bestuurder, waarbij nuchterheid het belangrijkste criterium is. Deze wereldwijde campagne, waarin viervoudig F1-kampioen Max Verstappen een prominente rol speelt, bouwt voort op Heineken's traditie om verantwoord drinken te promoten. Player 0.0 werd voor het eerst gelanceerd in 2021 en combineert interactief virtueel gamen met de beleving van Heineken 0.0, waardoor de boodschap van verantwoord drinken tot leven komt. Deelnemers nemen deel aan een virtuele competitie, waar ze verschillende prijzen kunnen winnen en de kans krijgen om mee te doen aan de finale van het Player 0.0 Global-evenement. Player 0.0 is een voorbeeld van de betrokkenheid van Heineken® bij verantwoorde consumptie en het verbeteren van het sociale leven.

Over Heineken®:

HEINEKEN® is 's werelds meest internationale brouwer. Het is de toonaangevende ontwikkelaar en marketeer van premium bier- en cidermerken. Met het Heineken® merk in haar vaandel heeft de Group een portfolio van meer dan 300 internationale, regionale, lokale en speciaalbieren en ciders. We zetten ons in voor innovatie, langetermijninvesteringen in merken, een gedisciplineerde verkoopuitvoering en een gericht kostenbeheer. Via "Brewing a Better World" is duurzaamheid verankerd in het bedrijf.

HEINEKEN® heeft een goed uitgebalanceerde geografische voetafdruk met leiderschapsposities in zowel ontwikkelde als opkomende markten. We hebben meer dan 85.000 werknemers in dienst en exploiteren brouwerijen, mouterijen, ciderfabrieken en andere productiefaciliteiten in meer dan 70 landen. De aandelen van Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. worden verhandeld op Euronext in Amsterdam. De prijzen van de gewone aandelen kunnen worden geraadpleegd op Bloomberg onder de symbolen HEIA NA en HEIO NA en op Reuters onder HEIN.AS en HEIO.AS. HEINEKEN heeft twee gesponsorde niveau 1 American Depositary Receipt (ADR)-programma's: Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) en Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY).

De meest recente informatie is beschikbaar op de website van HEINEKEN: www.theHEINEKENcompany.com en volg ons op X via @HEINEKENCorp.

