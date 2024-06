MAXSUN na Computex 2024: Apresentando inovações de ponta

TAIPEI, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Computex 2024, realizada de 4 a 7 de junho em Taipei, apresentou os mais recentes avanços tecnológicos. A MAXSUN Technologies se destacou com seu estande de design impressionante, produtos inovadores e uma combinação perfeita de tecnologia e estética.

Destaques da Exposição:

image

1. Zona de Inovação:

A MAXSUN apresentou vários produtos inovadores, incluindo a placa-mãe MS-Terminator H770YTX D5 WIFI, elogiada por seu design e estética DIY otimizada. O conceito de placa-mãe back-to-back MS-Terminator B760BKB D5 também estreou, permitindo que a placa gráfica fosse instalada na parte traseira, melhorando o desempenho.

2. Dream Nexus:

Significando 'Setting Sail on Dreams' (navegando nos sonhos), a seção Dream Nexus destacou as proezas criativas da MAXSUN. Esta área apresentava a Limited, uma propriedade intelectual animada e charmosa, e exibia produtos e mercadorias temáticas. A Dream Nexus combinou criatividade com tecnologia, tornando-se a favorita entre os visitantes.

3. Placas traseiras de cartão de artes gráficas conceituais:

Várias placas traseiras de cartão de artes gráficas conceituais foram introduzidas, apresentando design exclusivo e conceitos imaginativos, atraindo o mercado jovem e a cultura da moda.

4. Zona de tendência de IA:

A MAXSUN explorou a tecnologia de IA com a linha NVIDIA GeForce RTX 40 Series, apresentando resfriamento avançado e maior eficiência energética. Essas GPUs melhoram a experiência de IA acelerada por RTX, oferecendo um desempenho gráfico sem precedentes.

5. Mini PCs e hosts NAS de última geração:

Os mini PCs e servidores NAS da MAXSUN, equipados com tecnologia de ponta, foram oficialmente lançados. Seu tamanho compacto e desempenho poderoso redefinem a computação doméstica e de escritório, oferecendo maior produtividade.

Linha de produtos inovadores:

1. MS-AiCraft MTL-H:

Um mini PC com IA de alto desempenho que integra a plataforma Intel Meteor Lake-H, projetado para tarefas exigentes de IA. Possui HDMI 2.1 para uma saída de vídeo uniforme e suporta várias portas Type-C de alta velocidade.

2. Série MGG White:

A placa gráfica MS-GeForce RTX 4080 SUPER MGG White OC16G possui um design elegante e desempenho de jogo superior.

3. GeForce RTX 4060 LP 8G:

Uma placa gráfica compacta e de alto desempenho para gabinetes de formato pequeno, fornecendo recursos avançados de IA e renderização gráfica excepcional.

4. Placas gráficas da série BTF:

Com placas traseiras destacáveis magneticamente, essas placas ocultam os cabos de alimentação e proporcionam uma aparência limpa e esteticamente agradável.

Destaques do evento:

O dia de abertura deu um tom animado, atraindo inúmeros visitantes com feedback positivo. Os produtos e displays da MAXSUN deixaram uma impressão duradoura, nutrindo a expectativa de futuros lançamentos. A MAXSUN se envolveu com os principais parceiros do setor, incluindo Intel e AMD, fortalecendo as colaborações e explorando as tendências do mercado.

O sucesso da participação da MAXSUN na Computex 2024 ressalta sua dedicação à inovação e excelência. A empresa espera manter esse ímpeto em eventos futuros. Para mais informações, visite WWW.MAXSUN.COM.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2433121/image.jpg

FONTE MAXSUN