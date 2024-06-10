MAXSUN Computex 2024'te: Son Teknoloji Yeniliklerin Tanıtımı

TAIPEI, 11 Haziran 2024 /PRNewswire/ -- 4-7 Haziran tarihleri arasında Taipei'de düzenlenen Computex 2024, en son teknolojik gelişmeleri sergiledi. MAXSUN Technologies, etkileyici stant tasarımı, yenilikçi ürünleri ve teknoloji ile estetiğin mükemmel birleşimiyle öne çıktı.

Sergide Öne Çıkanlar:

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1. İnovasyon Bölgesi:

MAXSUN, tasarımı ve optimize edilmiş DIY estetiğiyle övülen MS-Terminator H770YTX D5 WIFI anakartı da dahil olmak üzere birçok çığır açan ürünü tanıttı. Konsept arka arkaya anakart MS-Terminator B760BKB D5 de piyasaya sürüldü ve grafik kartının arkaya takılmasına olanak tanıyarak performansı artırdı.

2. Dream Nexus:

'Hayallere Yelken Açmak' anlamına gelen Dream Nexus bölümü, MAXSUN'un yaratıcı becerisini vurguladı. Bu alanda canlı ve büyüleyici bir IP olan Limited'in yanı sıra temalı ürünler ve ticari mallar sergilendi. Dream Nexus, yaratıcılığı teknolojiyle birleştirerek ziyaretçilerin favorisi haline geldi.

3. Konsept Sanat Grafik Kartı Arka Plakaları:

Genç pazara ve modaya uygun kültüre hitap eden benzersiz tasarım ve yaratıcı konseptler sergileyen çeşitli konsept sanat grafik kartı arka plakaları tanıtıldı.

4. Yapay Zeka Trend Bölgesi:

MAXSUN, gelişmiş soğutma ve daha yüksek enerji verimliliği sunan NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi serisiyle yapay zeka teknolojisini keşfetti. Bu GPU'lar, RTX ile hızlandırılmış yapay zeka deneyimini geliştirerek benzersiz grafik performansı sunuyor.

5. Yeni Nesil Mini Bilgisayarlar ve NAS Sunucuları:

MAXSUN'un en son teknolojiyle donatılmış mini PC'leri ve NAS sunucuları resmi olarak piyasaya çıktı. Kompakt boyutları ve güçlü performansları, ev ve ofis bilişimini yeniden tanımlayarak gelişmiş üretkenlik sunar.

Yenilikçi Ürün Serisi:

1. MS-AiCraft MTL-H:

Zorlu yapay zeka görevleri için tasarlanmış, Intel Meteor Lake-H platformunu entegre eden yüksek performanslı yapay zeka mini bilgisayar. Pürüzsüz video çıkışı için HDMI 2.1 özelliğine sahiptir ve birden fazla yüksek hızlı Type-C bağlantı noktasını destekler.

2. MGG Beyaz Serisi:

MS-GeForce RTX 4080 SUPER MGG Beyaz OC16G grafik kartı, şık bir tasarıma ve üstün oyun performansına sahiptir.

3. GeForce RTX 4060 LP 8G:

Küçük form faktörlü kasalar için güçlü yapay zeka özellikleri ve olağanüstü grafik oluşturma sağlayan kompakt, yüksek performanslı grafik kartı.

4. BTF Serisi Ekran Kartları:

Manyetik çıkarılabilir arka plakalara sahip bu kartlar, temiz ve estetik açıdan hoş bir görünüm için güç kablolarını gizler.

Etkinlikte Öne Çıkanlar:

Açılış günü canlı bir atmosfer yarattı ve çok sayıda olumlu geri bildirim alarak ziyaretçilerin ilgisini çekti. MAXSUN'un ürünleri ve teşhirleri kalıcı bir etki bırakarak gelecekteki gelişmelere dair beklentiyi artırdı. MAXSUN, aralarında Intel ve AMD'nin de bulunduğu önemli endüstri ortaklarıyla işbirliklerini güçlendirdi ve pazar trendlerini araştırdı.

MAXSUN'un Computex 2024'e başarılı katılımı, yenilikçiliğe ve mükemmelliğe olan bağlılığının altını çiziyor. Şirket bu ivmeyi gelecekteki etkinliklerde de sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Daha fazla bilgi için WWW.MAXSUN.COM'u ziyaret edin.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2433121/image.jpg