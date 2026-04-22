"Me leva, Pluxee": campanha reforça mobilidade como frente estratégica da marca

Pluxee aposta em dados e investe mais R$ 2 milhões em mídia digital para transformar o vale-transporte em uma alavanca estratégica para o RH, conectando eficiência para as empresas e uma experiência mais fluida para os colaboradores

SÃO PAULO, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Pluxee, líder global em benefícios e engajamento para colaboradores, lança a campanha "Me leva, Pluxee", que coloca a mobilidade corporativa no centro da conversa — não como uma obrigação para os empregadores, mas como parte essencial da experiência que as empresas oferecem aos seus times. A iniciativa reposiciona o vale-transporte sob a ótica de uma gestão inteligente, conectando eficiência para as empresas a uma experiência de deslocamento mais fluida e acolhedora para os colaboradores.

A campanha foi construída a partir de dados e estudos sobre os hábitos, necessidades e expectativas dos trabalhadores em relação à mobilidade, buscando compreender seu impacto na jornada corporativa. Nesse contexto, a pesquisa proprietária "Projeto Mobilidade 2025", realizada pela Pluxee em parceria com a MindMiners no final do ano passado, reforça a relevância do benefício: 85% dos profissionais consideram o vale-transporte um fator determinante na hora de aceitar uma vaga, enquanto as empresas podem alcançar até 35% de economia com uma gestão mais eficiente.

"A mobilidade está no centro da rotina das pessoas e da operação das empresas, mas a conversa sobre isso ainda é muito burocrática. A campanha 'Me Leva, Pluxee' nasce justamente do desejo de mudar essa realidade. Nosso objetivo é conectar as duas pontas dessa jornada: por um lado, oferecendo uma gestão mais inteligente e econômica para as empresas; por outro, cuidando do trajeto de ponta a ponta para facilitar o dia a dia do trabalhador. Com isso, nossa expectativa é crescer a base de vale-transporte em 50% no próximo semestre. Queremos ser o parceiro que conduz essa jornada de forma mais humana, mostrando que mobilidade também é uma forma de cuidado", destaca Rodrigo Belline, gerente comercial de vale-transporte da Pluxee Brasil.

Um mote que traduz o cuidado

O conceito criativo "Me leva, Pluxee" funciona como o fio condutor de toda a comunicação. A expressão, que remete a um pedido de carona ou a um gesto de confiança, posiciona a marca como parceira na jornada diária, simplificando a gestão para o RH e tornando o deslocamento mais leve para o colaborador.

Para amplificar a mensagem, a marca destinou mais de R$ 2 milhões a uma estratégia 100% digital, que combina mídia e um ecossistema de influenciadores e criadores de conteúdo conectados ao universo corporativo e à rotina do brasileiro. Entre os nomes estão Carolina Martins, Raquel Real, Renan Keller, Karina Minoda e Viny Ramos. As escolhas estão ancoradas em um guarda-chuva estratégico: representar as diferentes vivências do dia a dia profissional por meio de linguagens próximas à realidade das pessoas.

A decisão por uma estratégia centrada no digital é sustentada pelos próprios hábitos de consumo durante o trajeto até o trabalho, como revela a pesquisa da marca. "Quando a gente olha para esse comportamento, fica claro porque o digital é tão estratégico. Mais da metade das pessoas consome música e podcasts, quase 40% está nas redes sociais e 24% assistem a vídeos. Ou seja, o deslocamento se tornou um momento de atenção ativa, muitas vezes mediado por criadores de conteúdo. Nesse contexto, as pessoas se conectam muito mais com histórias reais e vozes com as quais se identificam no dia a dia. Por isso, apostamos em um ecossistema de influenciadores que combina relevância e proximidade. Estar presente nesse ambiente é fundamental para gerar conexão de verdade", afirma Ana Pugina, diretora executiva de Marketing da Pluxee.

Com a iniciativa, a Pluxee reforça seu posicionamento como parceira estratégica das empresas, oferecendo um ecossistema completo de soluções que apoiam diferentes dimensões da jornada do colaborador. De alimentação a mobilidade, passando por saúde mental e proteção, a marca avança na construção de uma proposta integrada de benefícios, na qual o vale-transporte se conecta a uma visão mais ampla de bem-estar, engajamento e qualidade de vida no trabalho.

Sobre a Pluxee

A Pluxee é a líder mundial em benefícios para colaboradores, que cria experiências significativas, envolventes e personalizadas para contribuir para o bem-estar no trabalho e além. A empresa oferece um portfólio completo de soluções inovadoras e digitais em 28 países. De alimentação e refeição, cultura, presentes a bem-estar e mobilidade, seus produtos e serviços são projetados para trazer mais valor para as pessoas. A Pluxee promove o bem-estar de mais de 37 milhões de consumidores, acompanha mais de 500.000 clientes para desenvolver relacionamentos mais significativos com seus funcionários e melhorar seu engajamento, além de simplificar a vida e ajudar a impulsionar o negócio de 1,7 milhão de comerciantes todos os dias. Fortalecida por seus laços históricos com a Sodexo, a Pluxee, com seus 5.600 funcionários, está comprometida a aumentar sua influência como líder de CSR Responsabilidade Social Corporativa, dando a seus clientes, parceiros e consumidores os meios para fazer escolhas mais sustentáveis todos os dias.

Para mais informações, acesse: www.pluxee.com.br

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FONTE Pluxee