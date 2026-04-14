PAT chega aos 50 anos e se consolida como política pública para a alimentação de 25 milhões de trabalhadores

Em seu cinquentenário, o Programa de Alimentação do Trabalhador se firma como pilar de segurança social, bem-estar e engajamento em um cenário onde benefícios de alimentação figuram entre os mais valorizados pelo trabalhador, segundo levantamento da Pluxee

SÃO PAULO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Para milhões de brasileiros, a hora do almoço vai muito além de uma pausa na jornada. É um ritual que garante energia para o restante do dia, um momento de convivência e, em muitos casos, a base do planejamento alimentar de toda a família. No centro dessa rotina, há cinco décadas, está o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) - uma política pública que se incorporou ao cotidiano e ao tecido social do país.

Ao completar 50 anos hoje (14 de abril) o programa reforça sua relevância em um cenário em que alimentação, bem-estar e poder de compra seguem no centro das discussões sobre trabalho e qualidade de vida, impactando diretamente mais de 25 milhões de trabalhadores em todo o país.

O PAT como pilar social, de gestão e motor da economia

A força do PAT hoje está em seu duplo papel: ao mesmo tempo em que atua como instrumento de segurança social, também se consolida como uma ferramenta estratégica para as empresas. Dados da pesquisa Retrato do Trabalhador Formal, realizada pela Pluxee - líder global em benefícios e engajamento para colaboradores - com mais de 1.200 profissionais, mostram que o vale-alimentação é o benefício mais desejado, citado por 49% dos trabalhadores. O levantamento revela ainda que o vale-refeição aparece na sequência, com 31% das preferências (um avanço de 4 pontos percentuais em relação a 2025).

Do ponto de vista corporativo, seu impacto é igualmente nítido. A mesma pesquisa estabelece uma correlação direta entre o benefício e a satisfação profissional. A análise do Net Promoter Score (NPS) mostra que o índice de lealdade de um colaborador pode saltar até 44 pontos quando a empresa oferece um pacote de benefícios com alimentação, comprovando seu valor como ferramenta de engajamento.

Esse avanço também se reflete na ampliação do acesso: a proporção de trabalhadores sem benefícios caiu de 11% em 2025 para 9% em 2026, sinalizando não apenas maior inclusão no mercado formal, mas também o fortalecimento do papel dos benefícios como parte estruturante da relação entre empresas e colaboradores.

"O impacto do PAT vai muito além da concessão do benefício ao trabalhador", analisa Antonio Alberto Aguiar (Tombé), Diretor de Estabelecimentos da Pluxee. "Trata–se de um mecanismo com forte efeito multiplicador. Ao canalizar o consumo por meio dos cartões Pluxee, ajudamos a desenvolver não só grandes redes, mas também milhares de pequenos e médios estabelecimentos presentes em mais de 97% dos municípios brasileiros. Esse fluxo recorrente de milhões de consumidores aumenta a circulação de clientes, sustenta o crescimento das vendas e reforça a economia local de forma contínua."

Relevância em um novo mundo do trabalho

Em um cenário marcado por relações de trabalho mais flexíveis e novas demandas por propósito, o programa precisa se manter como uma estrutura essencial para garantir segurança alimentar e ampliar o impacto social. Ao mesmo tempo, o poder de compra de milhões de trabalhadores se consolida como um vetor potencial para incentivar cadeias produtivas locais e escolhas mais sustentáveis.

Com um modelo já consolidado, o foco se volta para a ampliação de seu alcance e o aprimoramento de sua aplicação, garantindo que o programa siga respondendo às demandas de empresas e trabalhadores em diferentes contextos.

"Olhar para a consolidação do PAT é reconhecer a força de uma ideia que se tornou primordial. Nessa trajetória, a história da Pluxee e a do programa se entrelaçam. Há quase 50 anos, contribuímos ativamente para sua expansão e fortalecimento, atuando como um de seus principais agentes", afirma Thierry Guihard, CEO da Pluxee Brasil.

"Esse papel inclui o desenvolvimento de soluções inovadoras e a curadoria contínua da rede de estabelecimentos, garantindo que o benefício cumpra sua finalidade social. Nosso compromisso não está apenas no que foi construído, mas com a manutenção da relevância do PAT, assegurando que ele continue sendo uma resposta sólida aos desafios de bem-estar do trabalhador brasileiro, hoje e no futuro", conclui o executivo.

Sobre a Pluxee

A Pluxee é a líder mundial em benefícios para colaboradores, que cria experiências significativas, envolventes e personalizadas para contribuir para o bem-estar no trabalho e além. A empresa oferece um portfólio completo de soluções inovadoras e digitais em 28 países. De alimentação e refeição, cultura, presentes a bem-estar e mobilidade, seus produtos e serviços são projetados para trazer mais valor para as pessoas. A Pluxee promove o bem-estar de mais de 37 milhões de consumidores, acompanha mais de 500.000 clientes para desenvolver relacionamentos mais significativos com seus funcionários e melhorar seu engajamento, além de simplificar a vida e ajudar a impulsionar o negócio de 1,7 milhão de comerciantes todos os dias. Fortalecida por seus laços históricos com a Sodexo, a Pluxee, com seus 5.600 funcionários, está comprometida a aumentar sua influência como líder de CSR Responsabilidade Social Corporativa, dando a seus clientes, parceiros e consumidores os meios para fazer escolhas mais sustentáveis todos os dias.

Para mais informações, acesse: www.pluxee.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956284/Stocksy_txpdb45a86cist300_OriginalDelivery_3772932_Retouch.jpg

FONTE Pluxee