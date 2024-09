MediaTek cresce no mercado brasileiro de smartphones e lidera com quase 40% de participação

Empresa, que tinha 29,9% do setor no Brasil no segundo trimestre de 2023, fechou o mesmo período de 2024 com 39,4%; MediaTek também é líder mundial e na América Latina, segundo a IDC



SÃO PAULO, 2 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A MediaTek, fabricante global de semicondutores que equipa mais de dois bilhões de dispositivos conectados todos os anos, ampliou sua liderança no mercado brasileiro de processadores para smartphones, saltando de uma participação de 29,9% no segundo trimestre de 2023 para 39,4% no segundo trimestre de 2024. É o que mostram os dados da consultoria IDC.

Na América Latina, a MediaTek também lidera o mercado com folga, com 46% do market share de chipsets para smartphones na região, com destaque para países como o México (no qual a companhia saltou de 40,2% no mesmo período do ano passado para 47% em 2024) e a Colômbia (país no qual ampliou sua participação de mercado de 56,3% para 60,3%). Mundialmente a fabricante taiwanesa também é a número 1 do mercado, equipando 39,7% dos smartphones.

"Nossos processadores integram os mais recentes recursos de inteligência artificial e conectividade, permitindo que os fabricantes de smartphones ofereçam a seus consumidores a tecnologia mais avançada para a criação de celulares de altíssima qualidade. E isso se reflete em nossa liderança", destaca Samir Vani, diretor de desenvolvimento de negócios da MediaTek para a América Latina.

Recentemente a MediaTek anunciou os novos chips Dimensity 7300 e Dimensity 7300X, dois novos componentes de 4nm destinados a dispositivos móveis de alta performance. Proporcionando maior eficiência energética, os chipsets Dimensity 7300 impulsionam os smartphones em diversas aplicações como, jogos, fotografia e computação por meio de IA. O Dimensity 7300X é projetado especialmente para dispositivos dobráveis estilo flip, oferecendo suporte para telas duplas.

