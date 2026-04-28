Members Day da LG transforma o lar com ofertas especiais em geladeiras e lava e seca inteligentes

Campanha traz condições exclusivas em produtos da linha Home Appliance Solutions, destacando design, eficiência e tecnologia ThinQ para o dia a dia, com benefícios ampliados para membros.

Resumo da notícia

A LG Electronics realiza ação de Members Day com ofertas especiais em produtos da linha Home Appliance Solutions (HS), como geladeiras e lava e seca;

Clientes cadastrados e novos usuários terão acesso a ofertas exclusivas, descontos adicionais no Pix LG, cupons promocionais (2% para membros, 5% para novos clientes e até 10% no Pix) e combos especiais;

A campanha reforça o compromisso da LG com a inovação, design e eficiência energética para o lar moderno, oferecendo uma experiência de compra mais vantajosa e personalizada;

Destaque para a tecnologia LG ThinQ, que oferece conectividade e controle inteligente para otimizar a rotina doméstica;

A linha HS da LG proporciona praticidade, economia e mais qualidade de vida, integrando-se perfeitamente à casa inteligente, com acesso a um ecossistema de vantagens durante todo o ano.

SÃO PAULO , 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresenta sua ação especial de Members Day, com condições exclusivas e ampliadas para consumidores que buscam elevar a experiência do dia a dia no lar. Durante o período promocional, a marca oferece ofertas especiais em produtos selecionados das linhas Home Appliance Solutions, incluindo geladeiras e lava e seca, ampliando o acesso a equipamentos que combinam design, tecnologia e eficiência.

A iniciativa reforça o posicionamento da LG no segmento de eletrodomésticos, com foco em inovação e qualidade de vida, atributos essenciais para quem busca otimizar a rotina doméstica, economizar recursos e desfrutar de um lar mais conectado e confortável. Esta edição do Members Day aprofunda o compromisso da LG com a fidelidade de seus clientes, oferecendo um leque de benefícios que vão além do desconto imediato.

Inovação para o conforto e a eficiência do lar

Desenvolvida para atender às necessidades da vida moderna, a linha Home Appliance Solutions da LG integra tecnologias avançadas que proporcionam praticidade, economia e desempenho superior. Características como o compressor Linear Inverter em refrigeradores, motores AI DD™ em lava e seca para cuidado inteligente dos tecidos, e a conectividade LG ThinQ que permite controle remoto e gerenciamento dos aparelhos via smartphone, são exemplos do compromisso da LG com a inovação.

Os produtos LG HS são projetados para oferecer não apenas funcionalidade, mas também um design sofisticado que se harmoniza com qualquer ambiente, transformando a cozinha e a lavanderia em espaços mais inteligentes e agradáveis. A preocupação com a sustentabilidade também é um pilar, com muitos produtos oferecendo alta eficiência energética e recursos que contribuem para um consumo consciente.

Tecnologia que conecta você ao seu lar

A integração da plataforma LG ThinQ nos eletrodomésticos permite uma experiência de uso intuitiva e personalizada. Com ela, os usuários podem, por exemplo, monitorar o status da lavagem ou ajustar a temperatura da geladeira de qualquer lugar, garantindo maior conveniência e controle sobre as tarefas domésticas. Essa conectividade redefine a maneira como interagimos com o lar, tornando a gestão da casa mais simples e inteligente.

Vantagens e ofertas exclusivas para o LG Members Day

Esta edição do Members Day oferece uma experiência de compra premium, com foco em valor e exclusividade. Os consumidores encontrarão descontos em geladeiras e lava e seca, que são itens de alta tecnologia e design da LG.

Durante o Members Day, a LG oferece vantagens exclusivas aos membros, incluindo condições especiais de pagamento, como descontos adicionais no Pix LG para uma finalização de compra ainda mais econômica. Membros antigos desfrutarão de cupons promocionais de 2%, enquanto novos clientes serão agraciados com 5% de desconto em sua primeira compra, e a economia pode chegar a 10% ao optar pelo pagamento via Pix. A campanha também apresenta ofertas por tempo limitado e combos especiais de produtos HS, que permitem aos consumidores adquirir itens complementares com preços ainda mais vantajosos do que a compra individual.

"O Members Day é uma oportunidade única para os consumidores levarem para casa a inovação que a LG oferece em suas soluções para o lar, com vantagens exclusivas para quem faz parte da nossa comunidade de membros. Nossas geladeiras e lava e seca são projetadas para simplificar o dia a dia, economizar energia e proporcionar mais conforto e conveniência, tudo isso com um design que se integra perfeitamente a qualquer ambiente. Queremos que mais famílias descubram não apenas a tecnologia de ponta, mas também os benefícios reais de fazer parte do LG Members, transformando a experiência de viver em casa", afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Cadastro membro LG e acesso aos benefícios

Participar do LG Members Day e desfrutar de todas as promoções LG é simples: basta realizar o cadastro como Membro LG diretamente no site oficial da marca. Este registro não apenas abre as portas para as ofertas exclusivas da campanha atual, mas também insere o consumidor em um universo de benefícios contínuos. Membros ganham um desconto adicional na maioria dos produtos LG durante o ano todo, e novos membros são calorosamente recebidos com um cupom de boas-vindas especial para sua primeira compra.

Essa iniciativa sublinha o compromisso da LG Electronics em construir e manter uma conexão duradoura com seus consumidores. A plataforma de membros vai além das promoções pontuais, oferecendo um ecossistema de vantagens que se estende por todo o ano, com acesso antecipado a lançamentos, promoções exclusivas e conteúdo personalizado, garantindo que a jornada com a LG seja sempre recompensadora e única.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil