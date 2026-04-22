Como eletrodomésticos eficientes reduzem o uso de energia

Resumo da notícia

A LG celebra o Dia da Terra destacando sua linha de eletrodomésticos eficientes em energia, desenvolvidos para reduzir o consumo e a pegada de carbono domésticos.

A marca ressalta tecnologias inovadoras como AI DD™ e motores Inverter Direct Drive™ para otimização de água e energia.

Com o LG ThinQ™, os usuários podem monitorar e gerenciar o consumo de energia de seus eletrodomésticos de forma remota, maximizando a eficiência.

Produtos como as geladeiras LG InstaView™ Door-in-Door e as máquinas de lavar LG AI DD™ são apresentados como soluções chave para um lar mais sustentável.

A LG reforça que a adoção de aparelhos eficientes contribui para a economia de recursos e a redução de milhões de toneladas de emissões de CO2 anualmente.

SÃO PAULO, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O que são eletrodomésticos eficientes em energia? Eletrodomésticos eficientes em energia são dispositivos projetados para realizar tarefas domésticas utilizando menos eletricidade, água ou gás em comparação com modelos convencionais. Esses eletrodomésticos inteligentes são projetados com recursos avançados, como motores inversores, sensores inteligentes e modos de operação otimizados, para aprimorar o consumo de recursos.

Por que eletrodomésticos eficientes em energia importam no Dia da Terra

Dicas úteis da LG para o Dia da Terra em casa

Os eletrodomésticos eficientes em energia oferecem uma forma direta de apoiar os esforços de proteção ambiental em casa. Ao mudar para aparelhos de maior eficiência, você pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a conservar os recursos naturais. Dados da Agência Internacional de Energia indicam que os eletrodomésticos residenciais são responsáveis por cerca de 30% do consumo de energia, portanto, fazer escolhas mais inteligentes pode ter um impacto mensurável.

Benefícios dos eletrodomésticos eficientes em energia: menores emissões em casa e além

Os benefícios dos eletrodomésticos eficientes em energia são ambientais e financeiros. Esses aparelhos ajudam a reduzir sua pegada de carbono em casa, consumindo menos energia e água. Os principais benefícios incluem:

Impacto ambiental reduzido: Diminua as emissões da sua casa ao atualizar para aparelhos modernos.

Desempenho aprimorado: Muitos modelos oferecem operação mais rápida, silenciosa e confiável.

Apoio ao futuro: Cada escolha eficiente em energia ajuda a proteger o planeta para as futuras gerações.

De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, residências com eletrodomésticos eficientes em energia podem, coletivamente, prevenir milhões de toneladas de emissões de CO2 anualmente.

Que recursos os eletrodomésticos LG eficientes em energia possuem? A LG lidera o caminho com recursos de ponta projetados para otimização de recursos e economia de energia. As principais inovações incluem:

Tecnologia AI DD™: O sistema alimentado por inteligência artificial da LG detecta o tipo de tecido e o tamanho da carga para selecionar automaticamente o ciclo de lavagem ideal, reduzindo o uso de água e energia.

Motores Inverter Direct Drive™: Esta tecnologia avançada de motor oferece controle preciso, maior eficiência e operação mais silenciosa, ajudando a reduzir o consumo de energia.

Eletrodomésticos inteligentes com o LG ThinQ™: Monitore e gerencie o uso de energia via smartphone para otimizar a eficiência mesmo quando estiver fora de casa.

Dicas fáceis para economizar energia em casa

O principal benefício dos eletrodomésticos eficientes é percebido quando combinados com hábitos inteligentes. Use estas dicas diárias para maximizar seu impacto:

1. Dicas para economizar energia em geladeiras:

Mantenha sua geladeira entre 3°C e 5°C e seu freezer a -18°C.

Não sobrecarregue as prateleiras; permita que o ar circule livremente.

Limpe regularmente as bobinas do condensador e substitua as vedações desgastadas da porta para evitar vazamentos de ar frio.

Além das dicas acima, use recursos inteligentes: Aproveite o LG ThinQ™ para monitorar e otimizar o uso de energia remotamente.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963594/LG.jpg

FONTE LG Electronics Brasil