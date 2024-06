Menos é realmente mais: a Wacaco orgulhosamente revela o Minipresso GR2, estabelecendo novos padrões em Excelência em Espresso Portátil!

HONG KONG , 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Wacaco Company Ltd, líder global em máquinas de café espresso portáteis, apresenta com orgulho o Minipresso GR2 - a mais recente inovação em máquinas de café espresso portáteis de café moído.

Delicie-se com a variedade completa de sabores de café moído e saboreie uma experiência autêntica de café espresso, independentemente da localização, com o Minipresso GR2. Maud Le Car preparando com o Minipresso GR2. Crédito da foto: Garance Rx.

Com base no sucesso do Minipresso GR original lançado em 2013, o Minipresso GR2 incorpora inclusão e inovação no mundo do café. Criado com paixão e inspirado pela natureza, o seu design minimalista serve como porta de entrada para um café expresso aromático perfeitamente preparado, acessível a todos. A missão da Wacaco é democratizar a alegria do café saboroso, garantindo que seja uma experiência sem limites.

Ao incorporar polímeros inovadores compostos de trigo e alcançar uma redução de 30% no tamanho, o Minipresso GR2 exemplifica o design sustentável, impulsionando-nos para um futuro mais verde. Esta máquina de café expresso ecológica funciona inteiramente à mão, eliminando a necessidade de eletricidade. O Minipresso GR2 não é apenas ecológico e ultraportátil, mas também redefine a conveniência para os entusiastas do café em todo o mundo.

Dedicada a oferecer a melhor experiência ao usuário, a equipe de design da Wacaco refinou meticulosamente a cesta de café, integrando-a perfeitamente à cabeça da máquina. Mais notavelmente, agora é ajustável, permitindo que os usuários escolham entre 8 ou 12 gramas de café moído. Esta característica única diferencia esta máquina de café expresso portátil como a única no mercado que oferece tal flexibilidade, mostrando o compromisso inabalável da Wacaco com a inovação. Como prova dessa dedicação ao ótimo design, o Minipresso GR2 já ganhou os prêmios de design IF e Reddot 2024.

Descubra o Minipresso GR2 hoje e eleve sua experiência de café a novos patamares.

O Minipresso GR2 está disponível para varejo por US $ 59,90 em https://www.wacaco.com/products/minipresso-gr2

Sobre a Wacaco:

Fundada em 2013 em Hong Kong por Hugo Cailleton e Jessie Wang, a Wacaco Company Limited emergiu rapidamente como um dos principais fabricantes de cafeteiras portáteis em todo o mundo. Nossa marca defende a quebra dos limites tradicionais da fabricação de café com nossa mentalidade de "preparar em qualquer lugar", mantendo padrões inabaláveis de qualidade e design.

Encontre fotos e vídeos aqui: wacaco.coffee/GR2Photos

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=_M_Nrs7M4oE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2434920/Wacaco_Minipresso_GR2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2435274/Wacaco_Minipresso_GR2.jpg

FONTE Wacaco