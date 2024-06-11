簡約小巧，一應俱全：Wacaco 隆重推出 Minipresso GR2，突破便攜式濃縮咖啡巔峰！

香港2024年6月11日 /美通社/ -- 全球領先便攜式濃縮咖啡機製造商 Wacaco Company Ltd 隆重推出 Minipresso GR2，展現便攜式研磨咖啡機的最新創新技術。

繼 2013 年推出的原創 Minipresso GR 大獲好評後，Minipresso GR2 延續前一代產品卓越性能，展現沖泡咖啡的包容創新。這款匠心製作的 Minipresso GR2 以大自然為靈感，採用簡約設計，帶來完美釀造的芳香濃縮咖啡，任何人都垂手可得。Wacaco 的使命是為所有人隨時隨地帶來美味咖啡體驗。

使用 Minipresso GR2，隨時隨地品嚐萬千風味的研磨咖啡，享受正宗濃縮咖啡體驗。 使用 Minipresso GR2 沖泡 Maud Le Car。照片來源：Garance Rx。

Minipresso GR2 採用創新的小麥聚合物，機身尺寸縮小約 30%，設計符合可持續發展，推動我們邁向更綠色未來。這款環保濃縮咖啡機完全依賴人手操作，絲毫不費電力。Minipresso GR2 既環保又方便攜帶，為全球咖啡愛好者帶來前所未有的便利體驗。

Wacaco 的設計團隊致力提供極致的用家體驗，精心雕琢粉碗，無縫裝嵌至咖啡機沖煮頭。值得矚目的是，Minipresso GR2 配備調整份量功能，可供用家選擇沖煮 8 或 12 克研磨咖啡。此獨特功令 Minipresso GR2 脫穎而出，成為市場上唯一提供靈活操作的便攜式濃縮咖啡機，展現 Wacaco 對創新的不懈努力。Minipresso GR2 分別榮獲 2024 年 IF 及 Reddot 設計獎，彰顯 Wacaco 致力締造卓越設計的堅持。

立即了解 Minipresso GR2，享受更上一層樓的咖啡體驗。

Minipresso GR2 在 https://www.wacaco.com/products/minipresso-gr2 有售，零售價為 59.90 美元

關於 Wacaco：

Wacaco Company Limited 由 Hugo Cailleton 和 Jessie Wang 於 2013 年在香港創辦，其後迅速成為全球頂尖的便攜式咖啡機製造商。我們的品牌倡導以「隨時隨地釀造」的概念，突破傳統沖煮咖啡的界限，同時致力保持卓越質量及設計。

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SOURCE Wacaco