Merz Aesthetics Latam inaugura novo escritório em São Paulo

O novo espaço ficará no mesmo prédio da atual sede da empresa no Brasil e abrigará os 268 colaboradores dentre time local e Latam que hoje utilizam um único espaço

SÃO PAULO, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Merz Aesthetics Latam inaugura seu novo escritório em São Paulo, dedicado exclusivamente ao time Latam, que tem como foco estabelecer os objetivos e as estratégias regionais das diversas áreas da empresa para que os países implementem localmente. A expansão visa fortalecer a presença da empresa na América Latina, que hoje tem filiais na Argentina, Brasil, Colômbia e México, além de parceiros de distribuição em outros 10 países da América do Sul e Central. A ideia é que esse novo espaço permita uma coordenação mais eficaz entre os mercados latinos, impulsionando a inovação e a eficiência em todas as áreas de atuação.

"Estamos entusiasmados em inaugurar nosso novo escritório em São Paulo, que será um ponto focal para nossas operações na América Latina, que é um mercado estratégico e de grande importância para os negócios da empresa globalmente," diz Can Gumus, presidente da Merz Aesthetics Latam. "Nosso objetivo é fortalecer ainda mais nossa presença e capacidade de resposta às necessidades de nossos clientes e parceiros na região."

Atualmente, o escritório de São Paulo, localizado na Vila Olímpia, abriga 268 colaboradores, entre time Brasil e Latam. A empresa ocupa dois andares, sendo um deles dedicado ao Merz Hauz, que é um hub de inovação para viabilizar a realização de pesquisas, treinamentos e compartilhamento de conhecimentos em cosmiatria. O novo escritório ficará em um terceiro andar e estará equipado com as mais modernas instalações, proporcionando um ambiente colaborativo e dinâmico para os colaboradores. Além disso, o atual escritório, também passará por uma reforma com o objetivo de melhorar o ambiente e experiência dos colaboradores.

"A inauguração deste escritório dedicado ao time Latam é um marco significativo para a nossa empresa. Ela é prova de que estamos em constante crescimento", celebra Mariana Fonseca, Diretora de RH e Comunicação Latam. "Essa também é uma forma de darmos mais autonomia para o time local que opera hoje no mesmo espaço," reforça a executiva.

Mariana afirma que separar a atuação do time local e regional é importante para potencializar as entregas dos times. "Estamos comprometidos em fornecer um ambiente de trabalho que inspire inovação e colaboração. Com essa reformatação do nosso modelo de trabalho, acreditamos que conseguiremos melhorar alguns processos decisórios, além de mostrar às nossas outras filiais que o time Latam está empenhado a atender às necessidades de todos os países da nossa região, independentemente, de ficarmos alocados no Brasil", explica.

O novo escritório foi inaugurado em 1 de agosto e será a casa de mais de 30 colaboradores que hoje atuam na operação Latam da empresa, que é composta por profissionais das áreas de medical affairs, marketing, inovação, legal e compliance, comunicação, finanças e recursos humanos.

Sobre a Merz Aesthetics

A Merz Aesthetics atua no segmento de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se verem, se sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas — seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados com a pele projetados para atender às necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, na Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2475573/Entrada.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2475574/Escrit_rio_1.jpg

FONTE Merz Aesthetics Latam