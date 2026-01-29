Merz Aesthetics® marca presença no CIOSP 2026 com estande focado em inovação e educação continuada

Empresa leva experiências imersivas, protocolos exclusivos e uma programação robusta de educação continuada ao maior congresso de odontologia do mundo

SÃO PAULO, 29 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Merz Aesthetics® Brasil, empresa de medicina estética, participa do 43º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), agora pelo quinto ano consecutivo. Considerado um dos maiores eventos de odontologia do mundo, o CIOSP reúne anualmente cerca de 100 mil visitantes entre profissionais da saúde, estudantes e expositores, consolidando-se como um dos principais pontos de encontro do setor. O evento, organizado pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), acontece entre 28 e 31 de janeiro, em São Paulo (SP), no Expo Center Norte.

Durante o evento, a Merz contará com um estande dividido em três espaços principais (Pavilhão Verde: H51 - F41 - E4), pensados para proporcionar uma experiência completa aos visitantes. Um dos destaques será o auditório, com foco em educação continuada, que receberá palestras, talks e aulas sobre protocolos exclusivos, além de conteúdos científicos voltados à prática clínica e à atualização profissional. Os outros dois espaços serão dedicados à demonstração de tecnologias e ao relacionamento com profissionais de saúde.

"O CIOSP é tradicionalmente o evento que abre o nosso calendário anual de congressos e ativações no Brasil, e tem um papel muito estratégico. É um momento de encontro com nossos parceiros, de troca de conhecimento e de reforço do nosso compromisso com a educação médica continuada. Estar presente mais uma vez é motivo de grande entusiasmo para todo o nosso time", afirma Giovana Pacini, Country Manager da Merz Aesthetics® no Brasil.

28/01 – Quarta-feira

[13:00] A arte de Revelar a Beleza com Belotero®, com a Dra. Lidia Dantas (CRBM1 8400)

[14:00] Eu escolho o nº1: Radiesse®, com o Dr. Thiago Teixeira (CRO SP 88454)

[15:00] A primeira e única, com a Dra. Claudia Almeida (CRO PE 10146)

[16:00] O Lifting que você vê - Ultherapy PRIME®, com a Dra. Daniela Brito (CRO SP 69347)

29/01 – Quinta-feira

[11:00] Gerenciando a Flacidez do Emagrecimento, com a Dra. Gabrieli Lorenzi (CRO PR 22330)

[12:00] Boom de Colágeno com Ultherapy® Prime e Radiesse®, com o Dr. Gabriel Machado (CRBM1 20860)

[14:00] MAX Talk: Marketing Digital e suas estratégias, com Simone Viotto, CEO da JK Estética e Juliana Gagliardi, gerente de Marketing de Serviços da Merz Aesthetics® Brasil

[15:00] Resultados Naturais com Full Face, com a Dra. Manuela Barcellos (CRO SP 87483)

[16:00] MAX Talk: Meu Case de sucesso - Minha Clínica, com a Dra. Manuela Barcellos (CRO SP 87483) e Juliana Gagliardi, gerente de Marketing de Serviços da Merz Aesthetics® Brasil

30/01 – Sexta-feira

[11:00] A diferença está nos detalhes, com a Dra. Renata Pinchiari (CRO SP 85414)

[12:00] Lançamento de Protocolo: RegenLifting®, com a Dra. Renata Franciulli (CRBM1 16968)

[14:00] Protocolos Exclusivos: Lift-up e Contouring Plus, com o Dr. Thiago Teixeira (CRO SP 88454)

[15:00] Lançamento de Protocolo: U-Lips - Contorno e Volume Natural para Lábios, com a Dra. Cristiane Paulin (CRO PR 15917)

[16:00] MAX Talk: Estética e suas abordagens regionais, com a Dra. Alexia Tavares (CRO CE 9987) e Alexandre Moraes, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Merz Aesthetics® Brasil

31/01 – Sábado

[11:00] MAX Talk: A arte de encantar o cliente, com Daniella Serantes, gerente de Produtos da Merz Aesthetics® Brasil e Alexandre Moraes, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Merz Aesthetics® Brasil

[13:00] Bioestimulação Global x Estruturação - Radiesse® e sua Versatilidade, com A Dra. Kethylin Broilo (CRO SP 104586) e a Dra. Erika Machado (CRO SP 67412)

Sobre a Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® é uma empresa de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem cada dia com confiança. Temos o objetivo de ajudar pessoas no mundo todo a viverem a melhor versão de si mesmas, por dentro e por fora – de acordo com seu significado pessoal. Clinicamente testado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidado com a pele desenvolvidos para atender às necessidades de cada paciente com alto padrão de segurança e eficácia. Sendo um negócio de família há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics® é reconhecida por criar laços com seus clientes como se fossem parte da família. A sede global da Merz Aesthetics®' fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países no mundo todo. Também faz parte do Grupo Merz, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com .

