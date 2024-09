Mês de Conscientização da Dermatite Atópica: conheça as causas e os cuidados que precisam ser adotados por quem tem essa condição

Conversamos com uma médica dermatologista, que destacou os sintomas e os melhores ativos para amenizar os efeitos desta doença inflamatória que afeta a pele

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Setembro é conhecido como o Mês de Conscientização da Dermatite Atópica, uma doença inflamatória crônica da pele, caracterizada por coceira, ressecamento, vermelhidão e lesões cutâneas recorrentes que ocorrem em surtos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), esta condição afeta cerca de mais de 230 milhões de pessoas em todo o mundo e é considerada a doença inflamatória da pele mais comum1.

A dermatite acomete principalmente as dobras do corpo, como a região frontal dos cotovelos, atrás dos joelhos, pescoço, além de áreas como mãos, pés e rosto, podendo variar de acordo com a idade e a gravidade do quadro. Desta forma, os sintomas podem ter um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes, prejudicando o sono, a saúde mental e o bem-estar geral, especialmente quando são intensos e frequentes.

Quais são as principais causas?

De acordo com a médica dermatologista Daniela Pimentel (CRM-SP 112165), membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a dermatite atópica resulta de uma complexa interação de fatores genéticos, ambientais e imunológicos.

"Entre as principais causas está a predisposição genética, especialmente em famílias com histórico de doenças alérgicas, como asma ou rinite alérgica. Outro fator é a barreira cutânea fragilizada. Pessoas com dermatite atópica geralmente possuem uma pele mais permeável, o que facilita a perda de umidade e a entrada de alérgenos e irritantes, desencadeando inflamações e reações adversas", explica a médica.

A especialista também ressalta que alterações imunológicas também contribuem para a doença. "O sistema imunológico de quem tem dermatite atópica tende a reagir de forma exagerada a estímulos comuns, como fatores ambientais, incluindo poluição e clima seco, resultando em inflamação crônica e coceira, o que pode agravar significativamente os sintomas", completa a dermatologista.

Estratégias de skincare para amenizar a dermatite atópica

Segundo a SBD2, o objetivo do tratamento da dermatite atópica é o controle da coceira, a redução da inflamação da pele e a prevenção das recorrências. Por causa do ressecamento da pele, a base do tratamento é o uso de emolientes ou hidratantes. Isso porque a hidratação da pele é fundamental para restaurar a barreira que está deficiente na dermatite atópica.

"A dermatite atópica requer atenção contínua. Por isso, é fundamental estabelecer uma rotina de cuidados para a pele que ajude a acalmar a inflamação, hidrate-a profundamente e fortaleça sua barreira cutânea. Nesse sentido, a escolha dos produtos e dos ingredientes certos são essenciais para minimizar os sintomas e prevenir os surtos", explica a Dra. Pimentel.

Dentre os ativos que podem contribuir para a pele de pessoas com tendência à dermatite atópica estão as Ceramidas, uma substância presente naturalmente na nossa pele, fundamental para reforçar a barreira de proteção natural da pele, ajudando a manter a hidratação e bloquear a entrada de agentes irritantes, e o Ácido Hialurônico, por oferecer hidratação profunda e duradoura, sem obstruir os poros, especialmente para quem tem pele atópica ou ressecada que perde água facilmente.

A médica ressalta ainda que a Niacinamida (Vitamina B3) e o Pantenol (Pró-vitamina B5) também podem ajudar. "A niacinamida ajuda a acalmar inflamações e melhora a função da barreira da pele, tornando-a menos propensa a irritações. Já o pantenol é conhecido por suas propriedades calmantes e cicatrizantes, ajudando nas áreas afetadas pela dermatite", destaca.

"Com esses ingredientes e uma rotina de cuidados adequada, é possível melhorar a saúde da pele e proporcionar mais conforto para quem convive com a dermatite atópica", conclui a Dra. Pimentel.

Conheça os produtos da linha Cetaphil Pro AD Restoraderm, indicados para peles sensíveis com tendência atópica:

O Cetaphil Pro AD Restoraderm Creme Hidratante mantém a pele hidratada por 48 horas após 1 aplicação3, o que ajuda a aliviar o ressecamento e o prurido da pele sensível4. Também age na recuperação significativa da barreira cutânea em 24 horas5. Pode ser utilizado a partir dos 3 meses de idade.

A Cetaphil Pro AD Restoraderm Loção Hidratante, que teve sua fórmula aprimorada com a tecnologia AD-Resyl6-7, fundamental na manutenção do microbioma da pele8, alivia a coceira9 e fornece hidratação duradoura10. Também pode ser utilizado em crianças a partir dos 3 meses de idade11* – 100% das mães relataram que o produto ajudou a reduzir a sensibilidade da pele do seu filho com o uso contínuo durante 21 dias12*.

O Cetaphil Pro AD Restoraderm Sabonete Líquido é mais adequado para a pele com eczema do que utilizar apenas água13. O produto, de uso diário, ajuda a aliviar o desconforto da pele atópica14-15 e é de fácil enxágue, deixando a pele macia e suave, proporcionando uma sensação de limpeza saudável15-16. Pode ser utilizado a partir dos 3 meses de idade.

A Cetaphil Pro AD Fast Control Espuma Hidratante age de maneira rápida no controle do prurido17*. Foi formulado especialmente para uso na pele sensível em momentos de exacerbação de ressecamento e irritação18**. Além disso, 98% dos usuários sentiram que o produto é absorvido rapidamente pela pele19***. Pode ser utilizado a partir dos 7 meses de idade.

Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer ativo, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista.

